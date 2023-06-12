Группа Rammstein отказалась от пениса. Что дальше?

Женщины продолжают жаловаться на Rammstein из-за неподобающих действий сексуального характера. Но концерты в Мюнхене состоялись. Что изменилось с начала скандала вокруг группы? И не отменят ли концерты в Берлине?

В Германии прошли первые концерты группы Rammstein в рамках большого европейского турне. Разгоревшийся секс-скандал вокруг фронтмена группы Тилля Линдемана (Till Lindemann) лег тенью на выступления музыкантов в Мюнхене: фанаты разделились на тех, кто встал на защиту звезд, и тех, кто решил перепродать свои билеты и не идти на концерт.

Перед концертом в Мюнхене были протесты

На первом концерте в Олимпийском стадионе в Мюнхене было около 60 тысяч фанатов. Максимальное количество посетителей, которое вмещает этот стадион, - примерно 72 тысячи человек. Некоторые накануне предлагали свои билеты в социальных сетях, отказываясь идти на концерт из-за секс-скандала, кто-то пытался выставить купленные билеты на продажу на платформе Eventim. Однако в связи с тем, что все билеты персонализированы, сам процесс перепродажи сильно затруднен. Но у продаваемых билетов быстро находились покупатели.

Перед концертом в Мюнхене протестующие вышли с плакатами Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Как сообщают немецкие СМИ, на первых концертах в Мюнхене перед началом у входа собирались протестующие, которые выступали против сексуального насилия и требовали отмены выступлений группы. Были замечены словесные перепалки с фанатами Rammstein. Некоторые ситуации потребовали вмешательства полиции.

Из-за разгоревшегося скандала группа отменила вечеринки после концерта, во время самого выступления не было больше так называемого "Row Zero" - ряда фанатов у самой сцены. На всех четырех концертах в Мюнхене была создана специальная система осведомления: в случае возникновения непредвиденных ситуаций пришедшие на концерт люди могли обратиться к специально подготовленному персоналу.

Как сообщают СМИ, в Мюнхене обошлось без явных провокаций. Например, Линдеман не стал брызгать пеной в публику из стилизованной под мужской половой орган пушки. "Пушка со спермой осталась на этот раз в депо", - написал журнал Der Spiegel.

Интересы группы представляет известный адвокат

Пока фанаты слушали свои любимые песни в исполнении Rammstein, CМИ продолжали публиковать статьи под кричащими заголовками о возможном расколе внутри группы; о роли таинственного "директора по кастингу" Алены Макеевой; новые рассказы девушек, которые делились своим опытом, полученным на концертах группы и вечеринках после. Так, в газете Die Welt появилась целая статья, посвященная "злой фее Тилля Линдемана". Корреспондент немецкого издания рассказывает о своей встрече с Аленой М., которая якобы "подыскивала девушек для Тилля" и оказалась в центре скандала.

В воскресенье, 11 июня, прошел четвертый концерт в баварской столице Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Тем временем известный немецкий адвокат Кристиан Шерц (Christian Scherzt) заявил, что его контора будет представлять интересы группы. Кроме того, против женщин и СМИ, которые выдвинули обвинения в совершении действий сексуального характера и в использовании на вечеринках после концертов наркотических средств, адвокат намерен предпринять действия правового характера. Обвинения в распространении наркотиков на концертах группы с целью совершения действий сексуального характера адвокат категорически отвергает. При этом в немецких СМИ продолжают появляться новые истории девушек, которые рассказывают о своем негативном опыте на концертах Rammstein.

Пушку с пеной, которой не было в Мюнхене, фронтмен группы выкатывал на сцену обычно для исполнения композиции "Pussy". Под таким же названием на рынке парфюмерии продавались духи, которые выпустила в свое время группа. Еще в ассортименте были духи "Sex" и "Kokain". Однако на данный момент вся эта пахучая продукция изъята из продажи, так как немецкий концерт Rossmann решил дождаться прояснения всех обстоятельств скандала.

Отменять концерты Rammstein в Берлине никто не собирается

Следующий концерт группы на территории Германии состоится в Берлине - 15 июля. Для отмены выступлений нет никаких юридических предпосылок, уверяют в столичном Сенате. Власти города уже заверили, что никаких вечеринок после концертов не будет, а приоритет во время выступлений - безопасность женщин.

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