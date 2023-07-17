Без секса и харизмы. Rammstein в Берлине

Единственная рок-группа Германии, добившаяся мирового звездного статуса, возвращается на родину - в город, где она и была основана в далеком 1994 году. Невероятный ажиотаж, огромный Олимпийский стадион не может вместить всех желающих, так что вместо одного концерта группа назначает целых три. Но все равно билеты разлетаются. Их тут любят, их тут помнят, тут живут их самые преданные фанаты. Что может пойти не так?

Не так пошло примерно все. Неприятности у группы начались после первого же концерта грандиозного европейского тура, который стартовал 22 мая в Вильнюсе. Шелби Линн, фанатка Rammstein из Северной Ирландии, проснулась после концерта с огромным синяком - она уверена, что на закрытой вечеринке с группой ей подмешали наркотики и не исключает возможности сексуального насилия со стороны фронтмена Тилля Линдемана (Till Lindemann). Посты Шелби Линн запустили цепную реакцию: все больше девушек сообщают о существовании настоящего конвейера по поставке фанаток для сексуальных утех певца. Звучат обвинения и в сексуальном насилии. Расследование ведется, но пока ни один суд Линдемана насильником не признал.

Rammstein в родном Берлине: холодный жаркий прием

После этих событий приезд Rammstein в Берлин, раньше казавшийся приятным свиданием с родным городом, явно перестал радовать участников группы. Перед берлинскими концертами десятки тысяч человек подписали петицию с требованием отменить выступления. Неизвестные выбили камнями стекла в берлинском офисе Rammstein. А в день первого концерта, в субботу 15 июля, пара сотен человек, несмотря на почти 40 градусов жары, маршем прошли до Олимпийского стадиона с требованием изгнать Rammstein из города. Марш организовали представители влиятельных берлинских антифашистских и феминистских организаций, для которых Тилль Линдеман стал немецким символом "мизогинии, патриархата и сексуального насилия", как выразилась одна из активисток.

Городские власти (которым принадлежит Олимпийский стадион) не стали отменять концерты, поскольку, во-первых, Линдеман юридически пока совершенно чист перед законом, а, во-вторых, концерты Rammstein приносят городу миллионы евро. Приехавшие со всего мира фанаты группы в черных футболках оккупировали центр немецкой столицы и заселили все гостиницы. Однако игнорировать мнение антифашистов и феминисток власти не стали - для защиты женщин во время концертов на стадион были привлечены специальные сотрудники безопасности. Два концерта из трех прошли практически без происшествий, если не считать попытки двух неизвестных сорвать шоу, устроив диверсию с концертной аппаратурой - их вовремя обнаружили и вывели из стадиона.

Дым над стадионом во время концерта Rammstein Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Кому нужен присмиревший Rammstein?

Однако случилось непредвиденное. Пытающийся вести себя тише воды и ниже травы Тилль Линдеман (из шоу убрали сексуализированные символы, включая знаменитую "спермопушку", из которой солист Rammstein поливал публику пеной), по мнению музыкальных критиков, утратил и существенную часть своей харизмы. Концерты были... откровенно скучными. "Все это напоминало невинный мюзикл в стиле поп-металл с огнями и конфетти для публики, которая так же реагировала бы и на концерт Хелене Фишер (Helene Fischer)", - пишет издание Tagesspiegel.

Трагедия Тилля Линдемана, помимо того, что он вполне может оказаться преступником, состоит еще и в том, что долгие годы ему удавалось казаться интеллектуалом, поэтом (он действительно издает поэтические сборники) и фигурой мефистофелевского типа. Нынешний скандал похоронил эту его репутацию: перед публикой предстал не очень сложно устроенный стареющий мужчина с явной зависимостью от секса и возбуждающих веществ. Фанаты Rammstein, защищающие своего кумира в этом скандале, используют самые патриархальные доводы - вроде "девушки сами этого хотели". Из светского льва, любителя эпатажа и сложной поэзии Линдеман превращается в человека, которого защищают люди, похожие на избирателей ультраправой "Альтернативы для Германии" и цепляющиеся за уходящий мир, в котором мужчины были всегда правы.

Фига в кармане от лидера Rammstein

В понедельник выяснилось, что "фигу в кармане" на берлинских концертах Тилль Линдеман все-таки показал. Исполняя балладу "Ohne dich" ("Без тебя") - об обреченных на крах отношениях, - певец вместо строчки "Und die Vögel singen nicht mehr" ("И птицы больше не поют") спел "Und die Sänger vögeln nicht mehr" ("И певцы больше не трахаются").

В тот же день стало известно, что еще несколько женщин выдвинули против группы обвинения - теперь и в отношении клавишника Кристиана Лоренца (Christian Lorenz).

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