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Ночное нападение на офис Rammstein

Елена Дожина
1 ч. назад

В ночь на 26 июня штаб-квартира группы Rammstein в Берлине подверглась атаке неизвестных. Стены здания испачканы краской, разбиты окна.

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Разбитые окна в штаб-квартире Rammstein в Берлине после ночного нападения
Разбитые окна в штаб-квартире Rammstein в Берлине после ночного нападения 26 июняФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Факт нападения на штаб-квартиру Rammstein подтвердила пресс-служба берлинской полиции во вторник вечером, 27 июня. В офисе были разбиты окна, а стены испачканы черной краской. О подоплеке преступления и мотивах организаторов атаки официальной информации пока не поступало. По данным полиции, о нападении проинформированы спецслужбы.

Сообщения о произошедшем быстро распространились на различных интернет-платформах. Среди прочих в Twitter появилось сообщение от берлинской группы North East Antifa Berlin, в котором говорится: "Согласно тексту на Kontrapolis в ночь на 26 июня было совершено нападение на штаб-квартиру Rammstein в Берлинском районе Райникендорф".

В ночь на 26 июня совершено нападение на штаб-квартиру Rammstein в Берлине: разбитые окна и испачканные стены
В ночь на 26 июня было совершено нападение на штаб-квартиру Rammstein в БерлинеФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

В свою очередь на странице Kontrapolis, которая называет себя "Платформой для новостей и дебатов Берлина" и "Частью освободительной, антиавторитарной и революционной борьбы в этом городе", появилось сообщение, в котором анонимные пользователи пишут, что в ночь на 26 июня атаковали штаб-квартиру Rammstein в районе Берлин-Райникендорф". Под логотипом Rammstein неизвестными была размещена надпись: "Никакой сцены для преступников".  В связи с этим представитель берлинской полиции сообщил, что обстоятельства этого заявления будут расследованы, в том числе и спецслужбами.

 Во вторник, 27 июня, перед офисом сенатора внутренних дел и спорта Ирис Шпрангер (Iris Spranger) в Берлине прошла акция протеста. У участников были плакаты с надписями: "Госпожа Шпрангер, действуйте: #Нет сцене для Rammstein!",  "Тяжелые обвинения против Тилля Линдемана".

Акция протеста в Берлине: "Госпожа Шпрангер, действуйте: #Нет сцене для Rammstein!"
Акция протеста в Берлине: "Госпожа Шпрангер, действуйте: #Нет сцене для Rammstein!"Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Также в рамках акции протеста планировалось передать сенатору подписи под петицией за отмену запланированных концертов Rammstein на берлинском Олимпийском стадионе. На момент публикации этой статьи на платформе Campact было собрано 64 596 подписей тех, кто считает, что Rammstein нельзя давать сцену в немецкой столице. DW продолжает следить за развитием секс-скандала вокруг фронтмена группы Тилля Линдемана.

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