Rammstein: прокуратура Берлина прекратила расследование

В адрес фронтмена группы Rammstein Тилля Линдемана были выдвинуты серьезные обвинения. Теперь стало известно, что расследование в Берлине прекращено.

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein, об этом во вторник, 29 августа, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung. Веские обвинения, выдвинутые в адрес немецкого рок-музыканта Тилля Линдемана (Till Lindemann), не привели ни к каким последствиям в связи с прекращением разбирательства.

Напомним, что Тилля Линдемана в этом году неоднократно обвиняли в сексуализированном насилии. Расследование против него инициировали из-за двух обращений в полицию и прокуратуру в связи с предполагаемыми сексуальными домогательствами. Ранее немецкие СМИ сообщали, что c обвинениями против Тилля Линдемана выступили более десятка женщин, утверждавших, что их приглашали на вечеринки после концертов, организованные специально для вокалиста.

Адвокаты Линдемана в своем официальном обращении ранее подчеркнули, что в прокуратуру Берлина обратились не предполагаемые жертвы, а третьи лица, заявления которых выстраивались на публикациях и сообщениях в СМИ и социальных сетях. Как подчеркивает издание Berliner Zeitung, такие сообщения и заявления третьих лиц являются достаточным основанием для начала расследования, что и произошло в случае со скандалом вокруг фронтмена Rammstein.

Напомним, что скандал разгорелся сразу после старта европейских гастролей группы Rammstein в Вильнюсе. Тогда обвинения в адрес музыканта выдвинула ирландская фанатка Шелби Линн.

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