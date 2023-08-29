  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Rammstein: прокуратура Берлина прекратила расследование

Марина Борисова
29 августа 2023 г.

В адрес фронтмена группы Rammstein Тилля Линдемана были выдвинуты серьезные обвинения. Теперь стало известно, что расследование в Берлине прекращено.

https://p.dw.com/p/4Vgzp
Тилль Линдеман
Тилль Линдеман - фронтмен группы RammsteinФото: picture alliance/dpa

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein, об этом во вторник, 29 августа, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung. Веские обвинения, выдвинутые в адрес немецкого рок-музыканта Тилля Линдемана (Till Lindemann), не привели ни к каким последствиям в связи с прекращением разбирательства.

Напомним, что Тилля Линдемана в этом году неоднократно обвиняли в сексуализированном насилииРасследование против него инициировали из-за двух обращений в полицию и прокуратуру в связи с предполагаемыми сексуальными домогательствами. Ранее немецкие СМИ сообщали, что c обвинениями против Тилля Линдемана выступили более десятка женщин, утверждавших, что их приглашали на вечеринки после концертов, организованные специально для вокалиста.

Адвокаты Линдемана в своем официальном обращении ранее подчеркнули, что в прокуратуру Берлина обратились не предполагаемые жертвы, а третьи лица, заявления которых выстраивались на публикациях и сообщениях в СМИ и социальных сетях. Как подчеркивает издание Berliner Zeitung, такие сообщения и заявления третьих лиц являются достаточным основанием для начала расследования, что и произошло в случае со скандалом вокруг фронтмена Rammstein.

Напомним, что скандал разгорелся сразу после старта европейских гастролей группы Rammstein в Вильнюсе. Тогда обвинения в адрес музыканта выдвинула ирландская фанатка Шелби Линн.

Смотрите также: 

Rammstein: эксклюзивный киноконцерт

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Инфлюенсер Кайла Шикс

Суд в Гамбурге запретил распространять часть обвинений в адрес фронтмена Rammstein

Суд в Гамбурге запретил распространять часть обвинений в адрес фронтмена Rammstein

В видео на YouTube инфлюенсер Kayla Shyx выдвинула серьезные обвинения в адрес вокалиста Rammstein. Суд обязал девушку удалить часть высказываний из ее видеообращения.
Культура2 августа 2023 г.
Акция протеста перед Олимпийским стадионом

Rammstein выступили в Берлине: без секса и харизмы

Rammstein выступили в Берлине: без секса и харизмы

Берлин встретил группу Rammstein акциями протестов на 40-градусной жаре. Группа убрала из шоу секс-элементы. Концерты получились скучными, а Тилль Линдеман вдруг резко постарел.
Культура17 июля 2023 г.
Тилль Линдеман, фронтмен Rammstein

Британских исследователей обвинения в адрес Rammstein не удивили

Британских исследователей обвинения в адрес Rammstein не удивили

Британские исследователи изучили проблему сексуальных домогательств в музыкальной сфере. Результаты шокируют. DW поговорила с авторами проекта.
Культура4 июля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие
Трансляция

Минобороны: Украина пока не нуждается в новой мобилизации

Конфликты29 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

В центре Бишкека

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Политика29 августа 2023 г.
Карикатура - карикатурный бывший президент США Дональд Трамп протягивает из окна тюрьмы идущему мимо прохожему свою тюремную фотографию, на которой стоит ценник в 7 долларов США.

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Политика28 августа 2023 г.
Мужчина прячет в карман пиджака пачку купюр в 100 евро

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госсизмене

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госсизмене

Коррупция29 августа 2023 г.
Крушение самолета с Евгением Пригожиным

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Политика28 августа 2023 г.
Граница гагаузской автономии в составе Молдовы

Политический кризис в Гагаузии: Илан Шор перегнул палку?

Политический кризис в Гагаузии: Илан Шор перегнул палку?

Политика28 августа 2023 г.
Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
На главную страницу