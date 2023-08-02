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Суд запретил часть обвинений в адрес фронтмена Rammstein

Виктор Вайц
23 мин. назад

В видео на YouTube инфлюенсер Kayla Shyx выдвинула серьезные обвинения в адрес вокалиста Rammstein. Суд обязал девушку удалить часть высказываний из ее видеообращения.

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Инфлюенсер Кайла Шикс
Инфлюенсер Кайла ШиксФото: Eventpress Golejewski/picture alliance

Инфлюенсер Kayla Shyx, настоящее имя которой Кая Лоска (Kaya Loska), на фоне разгоревшегося секс-скандала вокруг Тилля Линдемана (Till Lindemann), выдвинула обвинения против фронтмена группы Rammstein. Ее видео на YouTube, опубликованное 5 июня 2023 года, набрало около 5,9 миллиона просмотров. Окружной суд Гамбурга запретил Кайле Шикс распространять некоторые пассажи из ее видео - из-за незаконных обвинений в адрес фронтмена Rammstein. Инфлюенсер подтвердила это на своей странице в Instagram. 

По словам блогера, из ее 35-минутного видео нужно было вырезать от 30 до 40 секунд. Кроме того, она должна взять на себя судебные издержки, связанные с разбирательством.

Что пришлось удалить из видео

Как заявили адвокаты Линдемана, спорные отрывки представляют собой "процессуально неверные фактические утверждения или оценки", которым нельзя доверять. При этом они ссылаются на решение Окружного суда Гамбурга.

Адвокаты протестуют против утверждения в социальных сетях о том, что женщин, якобы, на концертах группы "накачивали каплями нокаутирующего действия или алкоголем, чтобы наш клиент мог совершать с ними сексуальные действия. Все эти утверждения без исключения не соответствуют действительности", - заявляют доверенные юристы Линдемана.

Kayla Shyx поделилась в своем видео личными впечатлениями от вечеринки после концерта группы Rammstein. Девушка рассказала, как к ней и ее подруге на концерте Rammstein подошли люди и пригласили на одну из вечеринок Линдемана после выступления. Ситуация, по ее словам, была "довольно пугающей".

Отрывок видео о собственном опыте его автора и оценка системы отбора молодых женщин не вызвали возражений у адвокатов, цитирует Kayla Shyx онлайн-издание Der Spiegel. По словам девушки, она хотела лишь защитить молодых женщин.

Kayla Shyx разочарована решением суда, но психологический стресс последних месяцев был гораздо сильнее эмоций, которая она испытала сейчас. После публикации видео инфлюенсер, по ее собственному признанию, ощутила "безмерную ненависть, немыслимые угрозы и оскорбления", обрушившиеся на нее в социальных сетях.

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