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Против обвинившей Линдемана фанатки ведется расследование

Виктор Вайц
15 сентября 2023 г.

Ирландка Шелби Линн утверждала, что фронтмен Rammstein предлагал ей заняться сексом, а потом ее накачали наркотиками. Теперь в отношении нее ведется расследование. В чем обвиняют фанатку?

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Шелби Линн
Шелби ЛиннФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Ирландская певица Шелби Линн в мае нынешнего года после концерта Rammstein в Вильнюсе выдвинула против фронтмена группы Тилля Линдемана (Till Lindemann) серьезные обвинения. Чуть позже на него было подано несколько аналогичных жалоб - на сексуальные домогательства - от разных женщин. Однако прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Линдемана, не найдя доказательств. 

Теперь ирландка, с заявления которой и начался скандал вокруг фронтмена Rammstein, сама стала объектом расследования прокуратуры Вильнюса. Причем расследование это началось не сегодня. "Оно было начато в июле 2023 года после получения заявления от адвоката фронтмена группы Rammstein", - подтвердил немецкому таблоиду Bild представитель прокуратуры Вильнюса. Более точную информацию прокуратура отказалась предоставлять, чтобы не навредить расследованию. По данным Bild, ирландку подозревают в клевете. Никаких обвинений Шелби Линн пока предъявлено не было.

В чем обвиняют фанатку Rammstein?

Тилль Линдеманн во время одного из концертов
Тилль Линдеманн во время одного из концертовФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

В июне этого года Тилль Линдеман попросил своих адвокатов опровергнуть выдвинутые против него обвинения. "Для проверки правдивости утверждений Шелби Линн мы начали собственное расследование в пользу нашего клиента", - заявили защитники Линдемана. Фотографии и видео, которые Линн опубликовала в социальных сетях после концерта, были переданы в Институт судебной медицины Университетской клиники Кельна. В отчете экспертов говорится, что с точки зрения судебно-медицинской экспертизы опубликованные материалы не являются доказательствами типичного внешнего воздействия, хотя полностью его исключить нельзя.

В конце августа прокуратура Берлина закрыла расследование в отношении Линдемана, поскольку информация, предоставленная свидетелями в сообщениях для прессы, следствием не подтвердилась.

Сольный альбом Линдемана не выйдет под лейблом Universal Music

8 сентября 2023 года Тилль Линдеман выпустил свою первую после разгоревшегося скандала новую песню под названием "Zunge". Она является частью его нового сольного альбома, который должен был выйти перед сольным туром музыканта в ноябре 2023 года.

Однако, по сообщению журнала Spiegel и других немецких СМИ, альбом не будет выпущен, как планировалось ранее, студией Universal Musiс. В ответ на запрос журнала Spiegel пресс-секретарь Universal Music в Берлине подтвердила, что Тилль Линдеман и Universal Music в августе 2023 года приостановили сотрудничество над сольным альбомом, запланированным на осень 2023 года.

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