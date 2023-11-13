В каком городе Германии - самые медлительные чиновники?

Более 53 тысяч отзывов о работе чиновников оставили интернет-пользователи. Их тщательно изучили немецкие защитники прав пользователей - и составили рейтинг городов. Где же работают самые ужасные бюрократы?

Немецкие чиновники и бюрократия - понятия неразделимые. Где в Германии о чиновниках вспоминают добрым словом, а где их ругают на чем свет стоит? Об этом можно узнать из результатов нового рейтинга ассоциации по защите прав потребителей VSVBB . Исследование проводится на основе анализа отзывов в интернете уже в пятый раз.

Итак, в 2023 году было проанализировано более 53 тысяч отзывов жителей Германии о работе госчиновников с населением. Оценены в общей сложности 354 структуры. Средняя оценка, которую получили все служащие в нынешнем году, - самая высокая за последние годы: 3,62 балла из пяти.

Чиновники Северного-Рейна Вестфалии - на особом счету

Первое место в рейтинге занял Билефельд. Интернет-пользователи высоко оценили работу десяти госучреждений города. Средний балл - 4,11. На втором месте - Бохум. Оба лидера находятся в самой густонаселенной земле Германии - в Северном Рейне-Вестфалии.

Но не надо торопиться делать выводы. Далеко не все чиновники этой федеральной земли были оценены населением столь высоко. Последние строчки рейтинга занимают тоже города Северного Рейна-Вестфалии: Мёнхенгладбах (40 место - последнее в рейтинге), Кельн (39 место), Дуйсбург (38 место).

Как работают чиновники в столице?

А как работают чиновники в Берлине? На немецкую столицу пришлось наибольшее количество оценок - почти четверть. Надо сказать, и структур, которые оценивали граждане, здесь больше всего: 43 госучреждения по работе с населением попали в поле зрения экспертов. В общем рейтинге у Берлина пятое место: работу чиновников жители столицы оценили на 4,01 балла.

Значительно хуже дела обстоят в бывшей столице ФРГ - Бонне: 37 место и меньше трех баллов получил этот город на Рейне.

Какие выводы делают эксперты?

Общий вывод, к которому пришли эксперты ассоциации по защите прав потребителей VSVBB, таков: в большинстве городов Германии жители в среднем все чаще довольны работой госучреждений. Однако говорить о том, что все жители страны в целом довольны работой чиновников, явно рано. Кроме того, многие госструктуры по-прежнему даже не читают критику, которую пользователи оставляют в интернете.

Если для любого салона красоты такая критика напрямую влияет на количество посетителей, то у чиновников такого стресса просто не возникает: даже при плохой оценке людям все равно придется обращаться в это же ведомство - за неимением альтернативы.

Однако, как отмечают авторы рейтинга, отсутствие альтернативы не должно приводить к тому, что страдает качество услуг, доступных гражданам. Кстати, у центров обслуживания населения в Германии много вариантов названий: Bürgeramt, Bürgerbüro, Bürgerdienste. Суть их работы везде одинакова, а вот качество бывает разным.

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