Зарегистрировать украинский автомобиль в ФРГ: дорого и долго

Украинские беженцы в Германии с тревогой ждут распоряжений, ставить ли на учет их автомобили. Пока чиновники думают, продлевать ли срок для обязательной перерегистрации машин, DW разбиралась, как это сделать.

В Германии проживает около миллиона беженцев из Украины. Многие, спасаясь от войны, которую развязала Россия против Украины, добрались сюда на своих собственных автомобилях. Сколько именно на немецких дорогах машин с украинскими номерами, не знает никто - до сих пор не ведется такого учета.

В марте 2022 года, когда Германии достигла первая волна беженцев из Украины, федеральные земли и правительство в Берлине дали разъяснения, что украинские авто на год освобождены от обязательной регистрации. Однако конца и края войне не видно, а решения - что дальше делать с украинскими автомобилями - так и нет.

Штраф в 70 евро

Земельные и федеральное правительства указывают друг на друга пальцем и спорят о полномочиях. Вопрос завис в воздухе - несмотря на то, что во все без исключения землях в комментариях для DW заявили, что стремятся к согласованному решению, которое действовало бы по всей ФРГ. Представители земельных министерств, как ожидается, на рабочем уровне вернутся к этому вопросу только в мае. В федеральном министерстве транспорта пока никак не комментируют обращение коллег из регионов с просьбой разработать предложения по совместному подходу к этому вопросу.

Многие украинские беженцы въехали в Германию на своих автомобилях Фото: picture-alliance/dpa/S. Hoppe

Неопределенность заставляет многих украинских автовладельцев в Германии нервничать. И на то есть основания, как подтверждают ответы из министерств транспорта некоторых земель. "Эксплуатация не зарегистрированного в Германии автомобиля, который должен быть зарегистрирован после того, как истек годовой срок, является административным правонарушением, которое может повлечь за собой штраф в размере 70 евро", - отметили, в частности, в Минтрансе Тюрингии.

Правда, ни в одной из федеральных земель не сообщили, что планируются целенаправленные проверки украинских авто на дорогах, учитывая, что во многих случаях заканчивается установленный для регистрации годовой период.

Главная проблема - сертификат соответствия

Киевлянка Инна Полищук решила не ждать, пока чиновники что-нибудь решат. Для нее - юристки по специальности - сама неопределенность была невыносимой. Хотя штрафами украинцев пока никто не запугивает, Полищук уже ровно год как в Германии со своим автомобилем и не хочет - хотя бы даже формально - чувствовать себя нарушительницей. Поэтому взялась заниматься регистрацией еще за несколько месяцев до того, как истек годовой срок.

Запас времени, а также денег и нервов, судя по ее рассказу, оказался совсем нелишним. "Я потратила в общей сложности около полутора тысяч евро. 800 евро заплатила только за обязательное для регистрации немецкое страхование гражданской ответственности", - рассказывает женщина. Дело в том, что ОСАГО для начинающих в разы дороже, чем для водителей, имеющих стаж вождения без аварий.

Инна Полищук остается в ФРГ. Зарегистрировать авто для нее - вопрос законопослушания Фото: privat

Но опыт вождения с украинскими водительскими правами здешние страховые компании не учитывают. Все украинцы фактически должны платить как начинающие водители, если хотят поставить авто на учет. Те, кто пока не спешит или не знает, как долго вообще будет оставаться в Германии, могут купить "зеленую карту", которая значительно дешевле.

Еще в 211 евро Полищук обошелся годовой автомобильный налог. Он варьирует в зависимости от объема двигателя и вредных выбросов. Около ста евро женщина заплатила за саму процедуру регистрации, плюс еще около 500 - за техосмотр, включая расходы на получение европейского сертификата соответствия (Certificate of conformity - CoC). Этот сертификат - самая большая головная боль украинских водителей, решивших ставить авто на учет в Германии.

"Моя машина почти новая, и она изготовлена на территории ЕС, в Словакии. Так что я надеялась, что проблем не возникнет", - делится Полищук. Однако у местного дилера Kia, к которому она обратилась, Полищук ждал неприятный сюрприз. Поскольку автомобиль был изготовлен для рынка постсоветских стран, выдать сертификат на него в Германии не могут.

263 евро за копирование данных с бланка на бланк

Пришлось обращаться к дилеру Kia в Украине. "Оказалось, что поскольку авто не для рынка ЕС, то и европейского сертификата соответствия (СоС) на него в природе не существует", - продолжает Полищук. К счастью, ей удалось выкрутиться: украинский дилер прислал украинский сертификат соответствия, добавив к нему еще один лист с данными, требуемыми в странах ЕС. Немецкий дилер перенес эти данные в документ немецкого образца (Datenblatt), за что взял - ни много, ни мало - 263 евро. В конце концов все процедуры постановки на учет заняли полтора месяца.

Kia Telluride на автосалоне в США, апрель 2022 года Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Повезло, по крайней мере, добавляет женщина, что импортную пошлину не пришлось платить - на таможне делают исключение для тех, кто указывает, что планирует остаться в ФРГ и обязуется не продавать авто в течение года. "Я решила оставаться в Германии, поэтому рано или поздно мне пришлось бы этим заниматься. Сама процедура хоть и не проста, но мне как юристу немецкая придирчивая бюрократия в чем-то даже нравится. Я понимаю ее смысл", - признается Инна Полищук.

О целях и задачах бюрократии и чиновников при регистрации автомобилей в комментарии DW напомнили в Общегерманском автомобильном клубе (ADAC). "Важно, чтобы была гарантирована безопасность движения с точки зрения технического состояния автомобилей. Кроме того, должна быть страховая защита", - считают в ADAC, который является влиятельным представителем интересов немецких автомобилистов.

Оба этих аспекта подчеркивают и правительства ряда федеральных земель, в частности, Баварии и Тюрингии. Зато две земли - Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт, - не дожидаясь остальных решений, продлили период перерегистрации авто для украинцев еще на год, потребовав для временного исключения из обязательного учета лишь предъявления международного страхового полиса.

Без автогражданки ездить опасно

Как бы долго ни продолжалась неопределенность со статусом украинских автомобилей, ADAC напоминает: "зеленую карту" или другой страховой полис должны иметь все без исключения автомобили. "Кто пользуется автомобилем без страхового полиса гражданской ответственности, может быть наказан денежным штрафом или лишением свободы сроком до одного года", - отмечают представители клуба. Причем ездишь ли ты в таком случае без страховки умышленно, либо по незнанию - никого не интересует.

В ФРГ штрафы за превышение скорости приходят по почте. Украинцев это не касается - их адресов никто не знает Фото: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

Согласно статистике, которую привела недавно со ссылкой на Германский союз страховщиков (GDV) телерадиокомпания MDR, с июня 2022 года по март 2023-го произошли 262 аварии с участием украинских автомобилистов, не имевших страхового полиса - то есть почти по одной аварии ежедневно. В GDV напоминают, что кроме штрафов таких водителей ждут и выплаты компенсаций причиненного ущерба.

Обратно в Украину?

Что бы в конце концов ни решили немецкие политики относительно условий дальнейшего учета или освобождения от него, многие украинские автовладельцы просто не смогут пройти тут строгий техосмотр с их машинами. Помимо сомнительного технического состояния подержанных автомобилей, много лет не подвергавшихся техосмотру (в Украине он необязателен), главной преградой станет получение сертификата соответствия.

В частности, во многих отзывах в соцсетях украинцы указывают на то, что заказывали для доставки в Украину "битые" машины из США. Нередко это модели, официально не представленные ни на украинском, ни на европейском рынках. К тому же ремонт автомобилей в Украине часто осуществляется с использованием не сертифицированных в ЕС запчастей.

Многие украинцы на форумах пишут, что в случае необходимости техосмотра отвезут авто обратно в Украину. "Именно так мы планируем сделать со старой машиной моего отца", - говорит в прошлом киевлянка Инна Полищук. Сама она с недавних пор ездит на немецких номерах с украинским колоритом - комбинацией UA38 (+38 - телефонный код Украины).

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