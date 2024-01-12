Rammstein - немецкие короли огня и эпатажа
Десятки миллионов проданных альбомов, эпатажные образы, провокационное поведение и секс-скандал вокруг фронтмена… Чем еще известна группа Rammstein?
Группа была образована в январе 1994 года в Берлине. Состав коллектива за эти годы не менялся - вокалист Тилль Линдеман, гитаристы Рихард Круспе и Пауль Ландерс, бас-гитарист Оливер Ридель, клавишник Кристиан Лоренц и ударник Кристоф Шнайдер.
Все будущие участники Rammstein родились и выросли в ГДР: Линдеман - в Лейпциге, Круспе - в Виттенберге, Ридель - в Шверине, а представленный на фотографии Лоренц - в Восточном Берлине, как и Ландерс со Шнайдером.
Тилль Линдеман в юности занимался плаванием и участвовал в юношеском чемпионате Европы по этому виду спорта. Его кандидатуру рассматривали для вхождения в сборную ГДР к летним Олимпийским играм 1980 года в Москве, однако в участии было отказано.
Раннее название коллектива - Rammstein Flugschau ("Авиашоу Раммштайн") - породило немало споров: связано ли оно с авиабазой ВВС США "Рамштайн" (с двумя "М") на западе Германии? Но вскоре после основания коллектива второе слово пропало из его имени.
Дебютный альбом Herzeleid ("Кручина") увидел свет осенью 1995 года. Вскоре после его выхода критики охарактеризовали направление музыки Rammstein как "новый немецкий хард-рок". На нашей иллюстрации - переиздание альбома спустя 25 лет.
Особую известность Rammstein принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники.
Музыканты Rammstein не раз оказывались в центре скандалов, связанных с неоднозначными текстами и тематикой насилия. Группу обвиняли в склонности к правоэкстремистским взглядам и даже идеализации эстетики национал-социализма.
Всплеск критики вызвал вышедший в 1998 году клип на кавер-версию песни Stripped британцев из Depeche Mode с фрагментами документальных фильмов Лени Рифеншталь о летней Олимпиаде 1936-го.
В 2001 году группа выпустила сингл Links 2-3-4. Эта песня, по утверждению музыкантов, позволяет им отчетливо показать свои политические взгляды и снять обвинения в идеализации эстетики национал-социалистов.
В 2016 году в российских СМИ появились снимки Линдемана в футболке с портретом Владимира Путина. Музыкант назвал фото подделкой, пояснив, что на самом деле на футболке изображен стилизованный череп с костями, замененный портретом с помощью графического редактора.
В 2023-м вокруг группы Rammstein снова вспыхнули жаркие дискуссии. В адрес фронтмена поступили обвинения в сексуальных домогательствах. Прокуратура Берлина провела расследование, но вскоре дело закрыли из-за отсутствия конкретных доказательств.
Коллектив неоднократно становился лауреатом немецкой музыкальной премии Echo (на снимке Мерлин Менсон и участники группы Rammstein - фрагмент церемонии вручения в 2012 году) и ряда других наград. Кроме того, группа дважды была номинирована на американскую премию Grammy.
Количество проданных альбомов насчитывает десятки миллионов копий. Они не раз занимали первые строчки чартов. Последняя на данный момент пластинка Zeit ("Время") появилась весной 2022-го и была признана альбомом года в Германии.