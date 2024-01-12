Тилль Линдеман в юности занимался плаванием и участвовал в юношеском чемпионате Европы по этому виду спорта. Его кандидатуру рассматривали для вхождения в сборную ГДР к летним Олимпийским играм 1980 года в Москве, однако в участии было отказано.