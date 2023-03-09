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Кельнский собор
Центральная часть западного портала Кельнского собораФото: Hartmut Schmidt/imageBROKER/picture alliance
КультураГермания

Кельнский собор удачно вышел на цифровой арт-рынок

Максим Нелюбин
15 мин. назад

Наибольшим спросом пользуются лица святых и бронзовые барельефы. Средства пойдут на ремонт и реставрацию храма.

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За первую неделю продаж цифровых изображений Кельнского собора в виде невзаимозаменяемых токенов NFT уже реализовано более 300 сертификатов стоимостью в несколько сотен евро каждый. Об этом сообщили авторы проекта из Центрального общества по строительству собора (ZDV). Всего в рамках первой такой акции должно быть реализовано 3528 фрагментов детальной фотографии центральной части западного портала, созданной на основе множества отдельных снимков, сделанных с помощью дрона.

На специальном сайте проекта по адресу domecolognenft.com можно посмотреть, какие части мозаики еще не раскуплены. Наибольшим спросом пользуются фрагменты скульптур из песчаника - лица библейских персонажей и святых, украшающие западный портал Кельнского собора, резные готические элементы декора фасада, а также части бронзовых барельефов на дверях, ведущих в храм.

Следующая акция начнется 1 июня этого года. На продажу будут выставлены фрагменты северной части западного портала, а также изображения портала Святого Петра - самого старого из 12 соборных порталов. Осенняя и зимняя акции находятся в стадии подготовки.

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