Как слесарь стал самым богатым жителем Гамбурга?

"Корабль из камня - 100 лет "Чилийскому дому" ("Schiff aus Stein - 100 Jahre Chilehaus ") - так называется выставка, открывшаяся в конце 2024 года в Гамбурге. Экспозиция, посвященная одному из главных архитектурных символов этого города, продлится в гамбургском Международном морском музее (Internationales Maritimes Museum Hamburg) до 5 января. В 2015 году "Чилехаус" и другие здания здешнего квартала портовых складов и офисов, возведенные в 1920-1940-х годах, получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Чилийский дом" на фотографии 1920-х годов Фото: Wilhelm Schäfer/Archiv Irmelin Sloman

На строительство "Чилийского дома" ушло всего пятнадцать месяцев. Над реализацией проекта немецкого архитектора Фрица Хёгера (Fritz Höger, 1877-1949) трудилось около четырех тысяч рабочих. Торжественное открытие этого нового офисного здания в стиле кирпичного экспрессионизма состоялось 1 апреля 1924 года.

Выставка в Международном морском музее завершает череду юбилейных мероприятий и показывает многочисленные документы из частного архива заказчика и первого владельца здания - предпринимателя Генри Сломона (Henry B. Sloman, 1848-1931).

"Белое золото" из пустыни Атакама

Самый богатый житель Гамбурга своего времени за три десятилетия предпринимательской деятельности сделал свое состояние на добыче "белого золота" - селитры в Чили и продаже этого минерального сырья, использовавшегося в больших количествах в Европе для производства удобрений, черного пороха и других взрывчатых веществ.

Сразу после окончания строительства новое здание, возведенное в форме остроносого океанского судна, стало самой фотографируемой достопримечательностью довоенного Гамбурга и продолжает привлекать туристов со всего мира в наши дни. В фотогалерее ниже, посвященной истории этого уникального памятника архитектуры, собраны старые и современные изображения "Чилехауса":

"Чилийский дом" в Гамбурге - наследие Генри Сломона

Генри Сломон родился в 1848 году в Англии. В возрасте восьми лет был отправлен на воспитание к родственникам в Гамбург после того, как его отец впал в бедность - потерял почти все состояние в результате Крымской войны 1853-1856 годов.

Получив профессию слесаря, в 1870 году Генри Сломон отправился на западное побережье Южной Америки, где сначала работал на строительстве железных дорог, затем стал сотрудником одной из фирм по добыче селитры. В 1892 году на взятый кредит открыл свое первое из пяти предприятий по добыче этого полезного ископаемого. Окончательно в Гамбург Генри Сломон вернулся примерно через тридцать лет. В это время состояние предпринимателя оценивалось в 60 миллионов золотых марок, годовой доход достигал трех миллионов.

Выставка "Корабль из камня - 100 лет "Чилийскому дому" Фото: Alan Ginsburg/Internationales Maritimes Museum Hamburg

Многочисленные документы и другие экспонаты для выставки в Международном морском музее Гамбурга предоставила правнучка Генри Сломона - Ирмелин Сломон (Irmelin Sloman), несколько лет назад обнаружившая на чердаке своего дома обширный частный архив, в котором находились не только оригинальные строительные планы "Чилехауса", но также фотографии, сделанные в позапрошлом веке на месторождениях в чилийской пустыне - от прокладки линии электропередач и строительства плотины для гидроэлектростанции, до разных этапов добычи и транспортировки селитры и жизни в поселениях для рабочих.

Сага о "Чилехаусе"

Эти документы также легли в основу масштабного проекта "Сага о "Чилехаусе" ("Сhilehaus Saga "), в рамках которого, в частности, было подготовлено несколько выставок в Германии и Чили, выпущен фотоальбом, проводились концерты, во время которых исполнялись разные песни и музыкальные произведения того времени и демонстрировались исторические снимки.