Замок Пфальцграфенштайн - таможенная крепость на Рейне

Крепость Пфальцграфенштайн (Burg Pfalzgrafenstein) расположена на 546-м рейнском километре - в части Среднего Рейна, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Французский писатель Виктор Гюго (1802-1885) назвал этот замок каменным кораблем, навечно вставшим на якорь посреди реки. Однако в далеком XIV веке строители замка вряд ли думали о писателях и художниках эпохи романтизма или нынешних туристах. Они руководствовались исключительно прагматическими соображениями.

Замок должен был производить внушительное впечатление на владельцев и команды торговых кораблей, чтобы те исправно и тихо платили сбор за провоз своих товаров по реке. Требования в случае разногласий или каких-то недоразумений подкреплялись пушечной пальбой. Веским и последним аргументом для особо строптивых была массивная цепь между Пфальцграфенштайном и берегом, которую поднимали со дна, преграждая судам дальнейший путь.

Вид на замок со склона над Каубом

Пушки уже не палят, но до сих пор ностальгически следят за проходящими по Рейну кораблями

Пфальцграфенштайн на Рейне, город Кауб и замок Гутенфельс на рисунке около 1840 года

Карта немецких земель в те времена напоминала лоскутное одеяло, сшитое из территорий множества больших и малых феодальных государств. Только на 180-километровом участке Рейна между Майнцем и Кельном насчитывалась целая дюжина таких таможенных постов. Однако лишь один из них находился в крепостном замке посреди реки. Купцы, торговавшие, например, вином с рейнских и мозельских виноградников, были вынуждены платить пошлины за транспортировку грузов на кораблях, но это было дешевле и надежнее, чем перевозить их по суше.

Право взимать их было одной из самых желанных и ценных привилегий князей, графов и прочих правителей, контролировавших земли вдоль Рейна, что приводило к конфликтам. Соседи не могли спокойно смотреть на то, как налоги пополняют чужую казну, поэтому замок должен был отбить у них желание оспаривать таможенную привилегию с помощью силы.

Спартанские условия

Крепость Пфальцграфенштайн была построена исключительно в качестве таможни, то есть никогда не являлась жилым или оборонительным замком, не была резиденцией знатного рода, поэтому в ней напрасно искать часовню, рыцарский зал или винный погреб. Никаких репрезентативных функций. Только демонстрация силы и серьезных намерений.

Вместо винного погреба - каменный мешок. Согласно документу 1473 года, в таможенном замке размещалась тюрьма, а также проводились суды. Арестанты попадали в темницу через верхний люк. Во время наводнений камеру заливала вода, но пол был деревянный и поднимался вместе с заключенными, как плот.

Вид на замок с паромной переправы

Верхняя галерея с бойницами

В этой части замка находилась квартира коменданта

Камин в квартире коменданта

Пфальцграфенштайн и Кауб на почтовой открытке около 1900 года

Гарнизон замка насчитывал от 20 до 54 человек. Они несли службу в спартанских условиях. Пищу, например, готовили на открытом огне - очаг располагался около одной из стен во внутреннем дворе. Хлеб выпекали в печке центральной шестиэтажной башни - бергфрида. Единственный туалет располагался в эркере над Рейном и обозначен надписью "Abort". Отдельные жилые помещения замка предназначались для коменданта и его семьи. Низкие потолки, деревянный пол, обстановка и небольшие окна чем-то напоминают капитанскую каюту на торговом паруснике.

Краски эпохи барокко

За всю свою историю замок ни разу не был взят или разрушен, то есть дошел до наших дней в оригинальном состоянии, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве крепостей Среднего Рейна, за исключением замков Марксбург (Marksburg) и Боппард (Burg Boppard).

Дважды замок подвергали архитектурной модернизации - в 1607 и 1755 годах. Так во внутреннем дворе появились галереи в ренессансном стиле, а башни получили характерные барочные крыши. Эти элементы хорошо заметны на фоне основной средневековой массы замка, построенного в первой половине XIV века. Нынешняя цветовая гамма соответствует его облику в барочную эпоху.

Двенадцатиметровые белые стены с башенками, эркерами, бойницами и крытой обходной галереей возвышаются над быстрыми водами Рейна, узкого в этом месте, взятого в тиски горными склонами. С одной стороны они поросли густым лесом, с другой, где больше солнца, они покрыты виноградниками.

Опасный участок на Рейне

Замок построен на скалистом островке Фалькенау (Falkenau) - в 110 метрах от правого и 160 метрах от левого берега. На протяжении многих столетий судоходной была лишь более узкая правая часть, что позволяло хорошо контролировать отсюда движение по реке. Этот участок был и остается одним из самых опасных на всем Рейне. Проход по нему обеспечивали лоцманы. Навигационная станция (Lotsenstation) в городке Кауб (Kaub), напротив которого расположен таможенный замок, была самой большой на Рейне. Более сотни речных лоцманов работало здесь до середины 70-х годов прошлого века. Окончательно станцию закрыли только в 1988 году - после расширения и углубления рейнского фарватера с помощью динамита.

В окнах лоцманского домика на берегу Рейна, недалеко от которого к замку Пфальцграфенштайн отправляется пассажирский паром, сейчас выставлены картины и гравюры с историческими изображениями Рейна и замка, а в самом павильоне находится небольшой судоходный музей.

На старых изображениях видны пологий берег, рыбацкие лодки, старая городская стена и фасады домов, выходящих на набережную, по которой прогуливаются дамы в шляпах и с зонтиками. Железная дорога, символ индустриализации, появилась здесь в середине XIX века.

Всемирное наследие

Много воды утекло в Рейне и денег - в казенные сундуки за почти 500 лет использования замка Пфальцграфенштайн в качестве таможенного пункта. Пошлины начали взимать здесь в первой половине XIV века, а закончили - в середине XIX-го. Сейчас он находится в собственности федеральной земли Рейнланд-Пфальц и является одной из главных достопримечательностей долины Среднего Рейна.

Пфальцграфенштайн в туманную погоду

Внутренний двор крепости

Вид на Рейн через бойницу

Острые углы крепостной стены, возведенной в форме вытянутого шестиугольника, напоминают массивные каменные опоры мостов, они служат в качестве своего рода волнорезов на случай наводнений и во время ледохода. Отсюда и явное сходство с кораблем, плывущим против течения. Правда, ледоходы сейчас - явление забытое. В последний раз Рейн замерзал зимой 1962-1963 годов, но наводнения здесь случаются регулярно. Средневековому "кораблю" со стенами толщиной в 2,6 метра они не страшны. Бревна, которые раньше сплавляли по реке, например, в Нидерланды, отлетали от них, как щепки.

В центре замка расположена пятиугольная башня, чем-то похожая на капитанский мостик. Это - самая старая его часть, возведенная в 1326-1327 годах. Ее высота превышает 20 метров. Башню построили в качестве дополнительного поста таможенного пункта, находившегося в Каубе. Сам этот город был тогда уже хорошо защищен: обнесен крепостной стеной, а на горном склоне над ним располагался замок Гутенфельс (Gutenfels).

История и владельцы Пфальцграфенштайна

В 1277 году замок Гутенфельс вместе с Каубом и правами на сбор таможенной пошлины приобрели рейнские пфальцграфы из баварского рода Виттельсбахов. С этого момента он стал частью Курпфальца (Kurpfalz) - разрозненных территорий, которыми управляли рейнские пфальцграфы. Курпфальц, позже - курфюршество Пфальц, на протяжении почти шести столетий играл важную роль в Священной Римской империи германской нации. В него входили части современных Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Гессена, Баварии, Саара, а также Эльзаса, который сейчас принадлежит Франции. Столицей был Гейдельберг, а затем - Мангейм.

В 1324 году пфальцграф Людвиг Баварский (Ludwig der Bayer), позже избранный императором Священной Римской империи, отказался передавать собранные здесь деньги католической церкви, за что папа римский Иоанн XXII подверг его проклятию и отлучил от церкви. Кроме того, таможенники пфальцграфа взимали налоги с кораблей, перевозивших вино, полученное на монастырских и церковных виноградниках, что вызывало еще большее негодование католических иерархов.

Через несколько лет, чтобы подкрепить свои права на сбор налогов и продемонстрировать силу, Людвиг Баварский распорядился построить таможенную башню на острове напротив Кауба. Это привело к обострению конфликта с соседями - архиепископами Трира и Майнца, которые возглавляли независимые и влиятельные церковные княжества. Они, обратившись к папе римскому, потребовали разрушить башню, но вместо этого в 1338-1342 годах ее обнесли стеной. Так на острове появился замок пфальцграфа - Пфальцграфенштайн. В 1803 году замок перешел в собственность герцогства Нассау, а в 1866 году - Пруссии. В качестве таможенного поста его прекратили использовать в 1876 году.

Переход Блюхера через Рейн на картине Вильгельма Кампхаузена 1859 года

Переход Блюхера

Самое громкое историческое событие, связаное с замком, произошло во времена наполеоновских войн. В ночь на первое января 1814 года прусский фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер (Gebhard Leberecht von Blücher), преследовавший отступавшую французскую армию императора Наполеона, воспользовался замком во время перехода своей 90-тысячной армии через Рейн. Понтонный мост, составленный с помощью российских союзников, соединил берега Рейна с расположенным в его центре островом. Об этом событии на берегу Рейна в Каубе сейчас напоминает статуя полководца.