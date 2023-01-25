Полуобнаженная "Венера из Майнца". Кто она?

Эту древнеримскую статую нашли в немецком Майнце в 2020 году. Сейчас ученые представили результаты своих исследований.

Расположенный на Рейне немецкий город Майнц входит в число старейших городов Германии - ведет свою историю от военного лагеря и находившегося рядом гражданского поселения времен Римской империи. Во время раскопок - например, на месте будущих строек - здесь до сих пор находят многочисленные артефакты этого периода. Эту полутораметровую статую из песчаника, обнаруженную на территории старого речного порта осенью 2020 года, специалисты называют важнейшим таким археологическим открытием последних десятилетий в Германии.

Богиня Салюс - новый экспонат музея в Майнце Фото: Peter Zschunke/dpa/picture alliance

Богиня благополучия и здоровья

Внешне полуобнаженная женская фигура, стоящая слегка вполоборота, очень напоминает знаменитое скульптурное изображение Венеры Милосской. Однако "Венера из Майнца", как сначала называли находку, оказалась другой богиней - богиней благополучия, здоровья и успеха Салюс или Салутой (лат. Salus). Об этом сообщили во время презентации нового экспоната в Земельном музее Рейнланд-Пфальца (Landesmuseum Mainz ), где в январе 2023 года уникальную находку впервые выставили для всеобщего обозрения.

Как сообщает информационное агентство dpa, специалистам удалось расшифровать надпись - несколько сточек, выбитых на пьедестале. В частности, прочитать имена двух здешних консулов, сроки службы которых точно известны. На основе полученных сведений историки смогли определить дату создания этой скульптуры - 231 год нашей эры. Это время считается периодом наивысшего экономического расцвета древнеримских поселений вдоль Рейна - в особенности, Майнца и Кельна.

В древнеримских поселениях статуи богов устанавливались в самых разных местах так, чтобы жители могли в любое время обратиться к ним за помощью. Обычно такие скульптуры были цветными, но до наших дней дошли без росписи, как и буквы в надписях, которые обычно выделялись красным цветом.

Надписи на пьедестале древнеримской скульптуры Фото: Peter Zschunke/dpa/picture alliance

Афродита, Венера и Салюс

Ученые смогли определить происхождение песчаника - из долины реки Наэ, впадающей в Рейн недалеко от Майнца около города Бинген. Автор скульптуры, судя по всему, хорошо знал древнегреческое искусство. Как отметил профессор Майнцского университета Йоханнес Липс (Johannes Lipps), в своем изображении древнеримской богини здоровья Салюс скульптор творчески использовал и интерпретировал образ греческой богини красоты и любви Афродиты, римским аналогом которой была Венера. Сама статуя сохранилась очень хорошо, но голову или хотя бы фрагменты головы богини найти так и не удалась даже после повторного просева грунта.

Дар богине здоровья и благополучия Фото: Peter Zschunke/dpa/picture alliance

Бычья голова

Особый интерес вызывает отрубленная бычья голова, на которой стоит левая нога богини. Такие изображения Салюс ранее были обнаружены в Кельне. Судя по всему, эта голова символизирует жертву ради здоровья императора - ритуал, возникший в Римской империи во второй половине первого века нашей эры.

Древние римляне в Гермнаии

Отметим, что помимо Кельна и Майнца старейшие и важнейшие древнеримские города и поселения в Германии находились, в частности, на территории нынешних Трира, Аугсбурга, Ксантена, Вормса, Бонна и Шпайера.

Археологические памятники системы защитных укреплений на рубежах Римской империи - Верхнегерманско-ретийский лимес, Нижнегерманский лимес и Дунайский лимес - включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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