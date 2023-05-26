В Германии показывают сенсационный кельтский клад

Украшения кельтской эпохи были найдены почти случайно - в последние дни раскопок в Саксонии, проводившихся перед расширением карьера.

В Городском музее саксонского города Пирны (Stadtmuseum Pirna ) в четверг, 25 мая, открылась выставка, на которой общественности впервые представлены уникальные археологические находки, сделанные в 2018 году в одном из гравийных карьеров этого восточногерманского региона.

Глиняный сосуд и предметы, которые в нем были обнаружены Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen/Martin Jehnichen

Речь идет об артефактах кельтской эпохи, возраст которых составляет около 2400 лет. Предметы находились в накрытом чашей глиняном сосуде, обнаруженном в Пирне во время археологических раскопок. Работы проводились перед запланированным расширением карьера на территории городского района Працшвиц, расположенного вдоль берега Эльбы.

Сенсационная находка в последний момент

Как говорится в сообщении Земельного археологического ведомства Саксонии, во время раскопок на площади в 18 гектаров ученые нашли множество разных предметов - следов охотников и собирателей бронзового и каменного веков. Однако главная находка была сделана почти случайно в самом конце - в день, когда археологи уже начали паковать свои инструменты и оборудование.

Место раскопок в районе Працшвиц - около моста на правом берегу Эльбы Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen/Ronald Heynowski

Сначала в породе, перемещенной экскаватором на границе зоны раскопок, были замечены глиняные осколки. Затем в ходе уже целенаправленных поисков из земли был извлечен небольшой глиняный сосуд с двумя ручками, в котором находились кельтские украшения: три богато украшенные металлические застежки для одежды - фибулы, бронзовое колье и почти пятьсот бусин из янтаря и стекла.

На месте раскопок в Пирне Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen/Andrzej Hoppel

Кельты в Саксонии

Эта находка, которую сами археологи называют сенсационной, стала первым в истории Саксонии случаем обнаружения артефактов кельтского периода на территории этой немецкой земли.

Специалисты археологического ведомства отметили высочайшее качество этих украшений - произведений ремесленного искусства кельтских мастеров. Как считают эксперты, предметы были изготовлены около 450 года до нашей эры.

Кельтская фибула с двумя масками Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen/Martin Jehnichen

Кельтская фибула с изображением птичьей головы Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen/Martin Jehnichen

Выставка в Городском музее Пирны открыта до 24 сентября. Во время работы экспозиции в музее также будут проведены научные доклады, посвященные самой этой находке (8 июня), культурно-историческим аспектам (13 июля), а также истории кельтских и германских племен на территории Саксонии и соседнего чешского региона Богемия.

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