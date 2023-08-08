Судовой сервиз из серебра поднят со дна Балтики в Германии

Эти предметы из серебра были частью судового сервиза немецкого теплохода "Монте Оливия", затонувшего около Киля в 1945 году.

Богатый улов. За последние двенадцать месяцев со дна бухты в немецком городе Киле было поднято несколько сотен разных предметов - частей судового сервиза из серебра и других объектов, включая довоенный мотоцикл.

Все они пролежали под водой более 75 лет. Обнаружены были случайно, не без участия одного местного рыбака. В немецкой прессе эту находку называют сенсационной.

Теплоход "Монте Оливия" в Гамбурге Фото: Archiv/Internationales Maritimes Museum

Рыбак давно и регулярно закидывал свои удочки в этом месте - около морского терминала Шерхафен (Scheerhafen). Терминал находится недалеко от шлюзов Кильского канала, соединяющего Балтийское и Северное моря. Не менее регулярно крючки за что-то цеплялись - возможно, за потерянную рыболовную сеть, как думал он.

После очередного такого случая этот житель Киля, которому надоело терять свои крючки, обратился за помощью в городское научное общество водолазов-любителей Scientific Diving Association (SDA), члены которого на добровольных началах занимаются, в том числе, очисткой морских пространств от сетей как в Германии, так и в других странах.

Этот проект они осуществляют совместно с экологической организацией One Earth One Ocean (OEOO) - тем самым вносят вклад в дело защиты природы, так как бесхозные сети представляют угрозу для многих видов морских обитателей. Также они могут наматываться на гребные винты, то есть становится причинами разного рода непредвиденных ситуаций.

Водолазы над местом подводных археологических раскопок Фото: Thomas Eisenkrätzer/IMMH

Искали сети, нашли серебро

Первое погружение состоялось 30 августа 2022 года. Согласно сообщению Международного морского музея Гамбурга (Internationales Maritimes Museum Hamburg ), куда позже были переданы найденные на дне предметы, в этот знаменательный день аквалангисты провели под водой примерно час.

Один из залов теплохода "Монте Оливия" на почтовой открытке Фото: Archiv/Internationales Maritimes Museum

Поднявшись на поверхность, они сообщили другим участникам группы, что все дно на обширном участке буквально усеяно разными металлическими предметами. Для примера водолазы захватили на борт своего катера, как предполагали, две металлические лейки.

Лейки при ближайшем рассмотрении оказались серебряными чайником и кофейником, помеченными судовым штемпелем немецкого грузопассажирского судна "Монте Оливия" ("Monte Olivia").

"Морские путешествия - по доступным ценам". Рекламный плакат двух теплоходов серии "Монте" 1927 года Фото: Archiv/IMMH

Теплоход "Монте Оливия" компании Гамбург Зюд

Этот теплоход был построен на верфи Blohm & Voss для "Южноамериканской пароходной компании - Гамбург Зюд" (Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft - HSDG) в 1925 году. Был рассчитан примерно на 2500 пассажиров и 370 членов экипажа.

Свой первый рейс совершил через Атлантику в Монтевидео и Буэнос-Айрес. После начала Второй мировой войны смог обойти начавшуюся морскую блокаду - вернуться из бразильского порта Сантус в Гамбург в октябре 1939 года.

Во время войны использовался сначала в качестве плавучей казармы, затем на борту был оборудован лазарет. 3 апреля 1945 года "Монте Оливия" получила повреждения в результате попадания британской бомбы, накренилась и затонула прямо в бухте Киля. Весь экипаж во время авиационного налета находился в подземном бомбоубежище.

В 1946 году в ходе очистки акватории судно приподняли и прямо на месте распилили на металлолом. Как сейчас выяснилось, в результате всех этих перемещений и действий за бортом оказалось множество самых разных предметов, в том числе часть судового сервиза из серебра, но об этом никто даже не подозревал.

"Монте Оливия" около побережья Норвегии в 1926 году Фото: Archiv/Internationales Maritimes Museum

Разрешение от властей

Водолазы-любители незамедлительно сообщили о своей находке в Земельное ведомство по охране памятников Шлезвиг-Гольштейна. Если бы возраст артефактов превышал 100 лет, согласно закону этой федеральной земли, они бы автоматически стали собственностью государства, поэтому дальнейшие поиски следовало согласовать.

Предметы оказались старыми, но не все же не такими старыми, поэтому уже вскоре члены общества получили от властей официальное разрешение продолжить работы на месте. Портовой полиции поручили следить за тем, чтобы под воду в этом месте не погружались посторонние - любители быстрой наживы.

Археологические поиски в 2022 году заняли в общей сложности двадцать дней. В результате со дна было поднято около трехсот артефактов. Некоторые из них пришлось выкапывать из-под слоя морского ила, под которым они оказались за долгие годы в результате взбалтывания донных отложений корабельными винтами.

Презентация новых экспонатов в Гамбурге Фото: IMMH

Ложки, ключи, краны и другие предметы, найденные на дне бухты в Киле Фото: IMMH

Участники проекта со снаряжением и некотрыми находками на пирсе в Киле Фото: Thomas Eisenkrätzer/IMMH

Находки становятся экспонатами

В июне 2023 года находки стали частью постоянной экспозиции Международного морского музея Гамбурга. Они были переданы сюда по решению членов добровольного общества, так как в этом месте на хранении находятся исторические архивы пароходства "Гамбург Зюд", ныне принадлежащего датской компании Maersk.

Однако на этом дело не закончилось. Как было объявлено в начале августа 2023 года, в ходе поисков нынешним летом со дна бухты в Киле удалось поднять еще около 150 предметов. Как сообщает городская газета Kieler Nachrichten, вероятно, они будут выставлены в Морском музее Киля (Schifffahrtsmuseum Fischhalle ). Ассоциация водолазов-любителей также планирует выпустить книгу, посвященную этой необычной истории.

По словам координатора проекта Хуберта Пинто де Крауса (Hubert Pinto de Kraus), в Scientific Diving Association поступают многочисленны запросы от коллекционеров из разных стран, которые хотят приобрести сенсационные находки, предлагая внушительные суммы.

Как подчеркивается в газетной публикации, продавать здесь ничего не собираются, но будут рады пожертвованиям на финансирование исследовательской деятельности и проектов по охране природы.

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