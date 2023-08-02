Почтовый ящик на дне озера - для кого и где находится?

Каждую неделю в этот ящик на 20-метровой глубине опускают несколько десятков почтовых открыток.

На территории Германии насчитывается в общей сложности около 108 тысяч почтовых ящиков. Один из самых необычных, хотя и неофициальный, находится на территории общины Хеммор в Нижней Саксонии на дне "Мелового озера" - Крайдезе.

Как сообщает немецкое агентство dpa, этот почтовый ящик установили летом прошлого года примерно на 20-метровой глубине недалеко от здешнего центра для занятий подводным плаванием Tauchbasis Kreidesee Hemmoor в качестве очередного аттракциона для аквалангистов-любителей. Сейчас в Хемморе представили, так сказать, первый годовой отчет - статистику почтовых отправлений.

Куда отправляют открытки со дна немецкого озера?

По словам менеджера спортивной базы Хольгера Шмольдта (Holger Schmoldt), в среднем каждую неделю в этот ящик опускают около сорока специальных водостойких открыток. Например, в июне 2023 года набралось в общей сложности 265 карточек.

Открытки можно приобрести на месте, сейчас есть три варианта. Выемка корреспонденции осуществляется аквалангистами один раз в неделю. Затем открытки отвозят в соседнее почтовое отделение Deutsche Post для дальнейшей обработки и доставки адресатам - не только в Германии, но и в далеких странах - в частности, Китае, Австралии или Индии.

Озеро Крайдезе. Фотографии

Карьерное озеро Крайдезе Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

"Подводный" самосвал Фото: Julian Mühlenhaus/dpa/picture alliance

Аквалангист во время погружения Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Небольшая затопленная яхта Фото: Julian Mühlenhaus/dpa/picture alliance

Центр для дайвинга Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture alliance

Свою необычную подводную достопримечательность в Хемморе называют "самым глубоким почтовым ящиком Германии" и даже подумывают о том, чтобы подать заявку на внесение этого места в "Книгу рекордов Гиннесса".

Озеро Крайдезе, расположенное недалеко от портового города Куксхафен на Северном море, входит в число самых популярных мест для занятий дайвингом в Германии. Находится на месте бывшего карьера, в котором добывали известняк для производства цемента. Средняя глубина составляет около четырех десятков метров.

Ежегодно здесь бывает более 30 тысяч посетителей. На дне дайверы могут также увидеть специально затопленные грузовик, яхту, небольшой самолет и даже пластиковую акулу.

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