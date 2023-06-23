  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
ИсторияГермания

Орел со свастикой не станет голубем мира

Максим Нелюбин
30 мин. назад

Этот почти трехметровый орел находился на корме германского крейсера "Адмирал граф Шпее", затопленного в 1939 году около побережья Уругвая.

https://p.dw.com/p/4SvMe
Нацистский орел с германского крейсера "Адмирал граф Шпее"
Орел во время доставки в порт после поднятия со дна в 2006 году. Свастика внизу закрыта желтым материаломФото: Marcelo Hernandez/AP/dpa/picture alliance

В июне внимание СМИ в Уругвае и Германии вновь привлекли дискуссии о 350-килограммовом нацистском бронзовом орле со свастикой, находившемся на корме тяжелого крейсера "третьего рейха" - "Адмирал граф Шпее" ("Admiral Graf Spee"). Этот военный корабль получил повреждения во время одного из первых больших морских сражений Второй мировой войны в 1939 году и вскоре был затоплен командой недалеко от уругвайского города Монтевидео в заливе Ла-Плата.

Орел был поднят со дна еще в 2006 году частной фирмой, которая намеревалась продать этот и другие объекты, найденные на месте затопления крейсера. Однако правительство Уругвая воспрепятствовало этим планам из-за опасений, что проблемный артефакт попадет в руки неонацистов.

Крейсер "Адмирал граф Шпее"
"Адмирал граф Шпее" во время спуска на воду в Вильгельмсхафене в 1934 годуФото: AP Photo/picture alliance

Долгие споры о нацистском артефакте

Компания пыталась оспорить это решение в суде, сначала добилась позитивного результата, но затем высшая инстанция поддержала позицию властей, после чего бронзовая фигура официально перешла в собственность государства.

В 2010 году орел использовался в качестве экспоната выставки, посвященной истории "Адмирала графа Шпее", в подготовке которой участвовали немецкие ученые. Власти Германии тогда особо подчеркнули важность разъяснения исторического контекста во время демонстрации такого рода предметов - символов нацисткой диктатуры.

Как сообщает немецкое агентство dpa, в середине июня 2023 года президент Уругвая Луис Альберт Лакалье Поу объявил о планах расплавить фигуру, а затем использовать бронзу для создания скульптуры, изображающей голубя мира. Проект должен быть осуществить известный уругвайский художник Пабло Атчугарри.

Однако уже через несколько дней глава государства сообщил, что вынужден отказаться от этого плана из-за резкой критики со стороны общественности и членов правительственной коалиции, выступивших против уничтожения исторического артефакта.

"Адмирал граф Шпее". Фотографии

"Адмирал граф Шпее"
Экипаж этого почти 190-метрового корабля составлял более тысячи человек Фото: dpa/picture alliance
"Адмирал граф Шпее"
"Адмирал граф Шпее" 19-го декабря 1939 годаФото: British Official/AP Photo/picture alliance
"Адмирал граф Шпее"
Оставшаяся временно над водой часть затопленного корабляФото: Friedrich Adolphe/AP Photo/picture alliance
Монтевидео
Похороны 36 немецких моряков в Монтевидео, погибших на борту крейсера во время сражения. 15 декабря 1939 годаФото: AP Photo/picture alliance
Монтевидео
150-миллимтровая пушка "Адмирала графа Шпее" на набережной в МонтевидеоФото: Klaus Blume/dpa/picture-alliance
Монтевидео
Поднятие многотонного дальномера в 2004 годуФото: Camilo Martizzoni/dpa/picture-alliance

История и обстоятельства

Тяжелый крейсер "Адмирал граф Шпее" был заложен на верфи в Вильгельмсхафене еще во времена Веймарской республики в 1932 году и спущен на воду через несколько лет уже в "третьем рейхе". До передачи флоту линкора "Бисмарк" ("Bismarck") в 1939 году он являлся самым мощным германским военным кораблем.

Еще до нападения нацистской Германии на Польшу крейсер был направлен для патрулирования в южную часть Атлантики, где вместе с другими кораблями кригсмарине сразу после развязывания войны начал осуществлять рейдерские действия - атаковать британские трансатлантические конвои.

За несколько месяцев "Адмирал граф Шпее" потопил в общей сложности 11 торговых судов противника, осуществлявших перевозку стратегических грузов из Южной Америки в Великобританию.

Кадр из фильма "Битва у Ла-Платы"
Британские офицеры наблюдают за немецким крейсером. Кадр из фильма 1956 года "Битва у Ла-Платы" ("The Battle of the River Plate")Фото: United Archives/IFTN/picture alliance

Затопление крейсера и судьба команды

В середине декабря 1939 года состоялся бой у Ла-Платы, в котором участвовали британские тяжелый крейсер "Экстер" и легкие крейсера "Аякс" и "Ахиллес". В результате этого сражения "Адмирал граф Шпее" получил легкие повреждения, но нуждался в ремонте, пополнении запасов и боеприпасов, для чего направился в порт Монтевидео.

Однако власти Уругвая разрешили всего лишь 72-часовую стоянку - в соответствии с действовавшими международными правилами. Этого было недостаточно. В это время британская разведка успешно распространила в городе ложные слухи о том, что на выходе из залива "Адмирала графа Шпее" ожидает мощная эскадра противника.

Нацистский орел с германского крейсера "Адмирал граф Шпее"
Что делать с проблемным артефактом? Вопрос остается открытым Фото: Marcelo Hernandez/AP Photo/picture alliance

Капитан цур зее Ганс Лангсдорф (Hans Langsdorff) сообщил об этом в Берлин и попросил разрешение затопить корабль, чтобы он не достался англичанам. Командование "третьего рейха" одобрило запрос, после чего крейсер покинул порт и был затоплен командой недалеко от Монтевидео в районе курорта Пунта-дель-Эсте, но уже в международной акватории.

Глубина в этом месте была небольшой, поэтому корабль сначала ушел под воду не полностью. Позже, до первого сильного шторма, британские военные сняли некоторое оборудование и вооружение с "Адмирала графа Шпее", после чего он был частично разделан на металлолом.

Команда, покинувшая крейсер перед затоплением, была интернирована в Уругвае и Аргентине. Капитан Ганс Лангсдорф через несколько дней совершил самоубийство в Буэнос-Айресе.

Смотрите также:

1933 год в Германии: как Гитлер пришел к власти

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Восточный Берлин, 1970 год

Демонтированные памятники. Опыт Берлина

Демонтированные памятники. Опыт Берлина

От прусских королей до Ленина - демонтированные памятники Берлина можно увидеть в цитадели Шпандау. | 20 фотографий
Туризм12 сентября 2022 г.
Берлин, 1940 год

Почему в ФРГ до сих пор публично демонстрируют искусство нацистской Германии?

Почему в ФРГ до сих пор публично демонстрируют искусство нацистской Германии?

На пике своего правления Адольф Гитлер заказал множество монументальных скульптур, демонстрировавших, по его мнению, мощь "третьего рейха". Две из них сейчас выставлены в Берлине. Зачем?
Культура16 января 2023 г.
Рейхстаг в Берлине

История Рейхстага - строительство, пожар, надписи

История Рейхстага - строительство, пожар, надписи

Рейхстаг в Берлине - больше, чем просто здание парламента Германии. | 14 фотографий
Туризм9 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

ЕС ввел 11-й пакет санкций против РФ из-за войны в Украине

Конфликты4 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: шеф концерна Meta и владелец соцсети Twitter стоят в боксерских перчатках и трусах. Марк Цукерберг оборачивается к репортеру и говорит в микрофон, показывая на Илона Маска: "Во втором раунде я отправлю его в бан".

Баттл миллиардеров Цукерберга и Маска вышел на новый уровень

Баттл миллиардеров Цукерберга и Маска вышел на новый уровень

Общество1 ч. назад
Россияне, бегущие от мобилизации, сентябрь 2022 года

От мобилизации в Бишкек? Между депортацией и гостеприимством

От мобилизации в Бишкек? Между депортацией и гостеприимством

Общество20 ч. назад
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава фирмы Hyrasia One Вольфганг Кропп и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 21 июня 2023 дают старт пробным бурениям близ порта Курык

Будет ли Казахстан снабжать Европу "зеленым" водородом?

Будет ли Казахстан снабжать Европу "зеленым" водородом?

Экономика и бизнес21 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

ВСУ отрезает Крым. Угроза теракта на ЗАЭС. DW Новости Шоу

ВСУ отрезает Крым. Угроза теракта на ЗАЭС. DW Новости Шоу

Политика22 ч. назад59:28 мин.
Карикатура - два полицейских с поднятыми дубинками стоят по бокам от панды с эмблемы природоохранной организации Всемирный фонд дикой природы, надпись внизу - WWF.

Запрет WWF в России: как из РФ панду выгоняли

Запрет WWF в России: как из РФ панду выгоняли

Политика23 ч. назад
Нацистский орел с германского крейсера "Адмирал граф Шпее"

Орел со свастикой не станет голубем мира

Орел со свастикой не станет голубем мира

История30 мин. назад
На главную страницу