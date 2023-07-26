В Германии нашли солнечные мини-часы времен Средневековья

Руководитель раскопок в Марбурге назвал находку сенсационной. Кому принадлежало это редкое устройство, изготовленное в конце Средних веков?

В Германии в ходе археологических раскопок недалеко от Марбургского замка обнаружены карманные солнечные часы из дерева и бронзы, изготовленные во времена Позднего Средневековья. Как говорится в сообщении Марбургского университета имени Филиппа от 25 июля, находку сделали студенты исторического семинара во время летних учебных раскопок в одном из садов Верхнего города недалеко от позднеготической церкви Кугелькирхе.

Археологические раскопки в Марбурге

Как предлагают в университете, это редкое устройство размером со спичечную коробку могло принадлежать членам католического монашеского ордена - Братства общей жизни, обитель которого находилась в этом районе Марбурга до 1527 года.

Во времена Реформации гессенский ландграф Филипп Великодушный передал здешние монастырские здания только что созданному по воле этого правителя высшему учебному заведению - первому протестантскому университету Германии.

Студентами Марбургского университета были Михаил Ломоносов, Дмитрий Виноградов и Борис Пастернак. В общей сложности одиннадцать бывших учащихся, действующих или прежних преподавателей этого вуза стали лауреатами Нобелевской премии.

Исторические районы города и Марбургский замок Фото: K. Hinze/imageBROKER/picture alliance

Сенсационная находка

Научный руководитель учебных раскопок профессор д-р Феликс Тайхнер (Prof. Dr. Felix Teichner) считает эту находку сенсационной: "Условием для создания такого устройства на рубеже Средневековья и Нового времени было тесное сотрудничество между обладателями глубоких астрономических и математических знаний и опытными мастерами-ремесленниками".

В прошлом году Марбург отметил 800-летие своей истории - первого письменного упоминания этого места в 1222 году. Особое внимание во время учебных раскопок этим летом, в которых участвует двадцать студентов, уделяется участку бывшей городской стены, возведенной во время расширения территории города в 1234-1235 годах, а также ареалу вокруг церкви Кугелькирхе, построенной около 1500 года.

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