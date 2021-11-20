Попасть в Вену, несмотря на локдаун? Это возможно!

Австрийские культурные учреждения (как, впрочем, и некультурные) закрыли свои двери для посетителей как минимум до 12 декабря. В стране из-за растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией снова введен общенациональный локдаун. К данной крайней мере, обусловленной резким увеличением числа новых случаев заражения, государство прибегает уже не впервые, а потому музеи, театры и даже зоопарки, самое позднее, осенью 2020 года поняли, что без онлайн-форматов им не обойтись.

Мы решили посмотреть, что в эти сложные времена предлагает своим онлайн-посетителям известный на весь мир венский культпросвет. Часть предложений доступна как на немецком, так и на английском языках.

Музей истории искусств / Kunsthistorisches Museum

"Мария с младенцем" Тициана

Музей предлагает ознакомиться со своей онлайн-коллекцией. Качественно сфотографированы, загружены на сайт и подробно описаны более 25 тысяч артефактов - от китайской тарелочки второй половины XVI века до "Вавилонской башни" Питера Брейгеля Старшего. Кроме того, за 4,99 евро вам предлагается совершить виртуальный 3D-тур по залу, в котором развешаны полотна кисти Тициана, - с подробным экскурсом в историю создания и детальным изучением каждого произведения.

В Instagram-канале музея - постоянные обновления и регулярные прямые трансляции под хештегом #ArtAperitivo. Кураторы нескучно и с массой неожиданных подробностей рассказывают о том или ином произведении, художнике или явлении. Совершенно бесплатно, крайне познавательно и вообще не напряжно!

С остальными онлайн-предложениями, включая Zoom-экскурсии по вечерам четверга, доступные YouTube-видео и даже частные виртуальные туры по индивидуальным заказам для групп друзей или коллег, можно ознакомиться на сайте венского Музея истории искусств.

Бельведер / Belvedere

Во-первых, чтобы размяться и подготовить себя к знакомству с полотнами и скульптурами более поздних эпох, можно совершить виртуальный тур по залам искусства Средневековья. Во-вторых, можно подписаться на YouTube-канал музея и посмотреть различные тематические экскурсии, знакомящие с творчеством великих мастеров, послушать лекции кураторов и приглашенных искусствоведов с мировыми именами. В-третьих, можно изучить онлайн-каталог собрания галереи, а также зайти в онлайн-библиотеку и почитать.

На вопрос DW о том, как пандемия изменила музей и, в частности, отношение к использованию новых технологий и соцсетей, в Бельведере ответили, что за два предыдущих локдауна многому удалось научиться. К примеру, в сотрудничестве с Google Arts & Culture была организована виртуальная выставка Klimt vs. Klimt. Музей сумел перестроиться и привлечь своим контентом за время двух карантинов более миллиона онлайн-посетителей. Особенной популярностью как в реале, так и в виртуальных форматах всегда пользуются Густав Климт и венский бидермейер.

Музей современного искусства / Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK)

Музей современного искусства MUMOK

Каждый понедельник сотрудники ведут прямые онлайн-трансляции из музея на Facebook-странице MUMOK под хештегом #GemeinsamLive. Все предыдущие эфиры можно посмотреть тут же. Музей ведет несколько блогов. К примеру, блог mumok mini создан специально для детей. Тут есть и классный подкаст, и видео-уроки для тех, кто любит вырезать, клеить, лепить или рисовать.

Есть на сайте и онлайн-экскурсии, и онлайн-семинары с лекциями, и каталог экспонатов, и 360°-туры по актуальным выставкам. Стоит зайти и порыться!

Музей Зигмунда Фрейда / Sigmund Freud Museum

Музей расположен там, где когда-то жил знаменитый психоаналитик со своей семьей. В квартире были также рабочий кабинет Зигмунда Фрейда и приемная, где он консультировал своих пациентов. На сайте есть очень познавательная виртуальная экскурсия на английском языке - с директором музея Моникой Песслер. Вас ждет рассказ о жизни семьи Фрейда и его врачебной практике - прямо с места событий.

Собор Святого Стефана / Stephansdom

Этот католический храм в самом центре столицы является символом Вены и Австрии в целом. Помимо внутреннего убранства, катакомб, реликвий, здесь есть что посмотреть и снаружи. Кроме того, туристам обычно предлагается возможность забраться наверх - ради дух захватывающего вида на город сверху. Сейчас из-за локдауна сделать это не представляется возможным, однако сайт собора предлагает совершить виртуальный тур Stephansdom360: обойти площадь вокруг храма, зайти внутрь и забраться на крышу, не выходя из дома. Экскурсия сопровождается оригинальным саундом: звуками, записанными возле собора. Полное погружение в атмосферу!

Музей естественной истории / Naturhistorisches Museum

От окаменелостей до динозавров! Проект 3D Museum предлагает 100 экспонатов на выбор для подробного изучения: чем лучше ваш смартфон или компьютер, тем интереснее будет знакомство. Кроме того, у музея есть свой YouTube-канал, где можно посмотреть, как готовятся выставки, как и из чего создаются новые артефакты, а также прослушать лекцию или побродить по зданию с виртуальной экскурсией.

Дом моря / Haus des Meeres

Обитатели "Дома моря"

Это - не просто огромный аквариум в центре Вены. Здесь есть и птицы, и пресмыкающиеся, и приматы, и летучие мыши. Зайти внутрь сейчас нельзя, но на сайте Дома моря можно посмотреть, что транслируют расположенные внутри здания веб-камеры. В режиме реального времени есть шанс понаблюдать за местными акулами! Кроме того, четыре камеры расположены на крыше этого внушительных размеров здания: они транслируют вид на юг, запад, север и восток австрийской столицы.

Шёнбруннский зоопарк / Tiergarten Schönbrunn

И еще немного информации из серии "в мире животных". Зоопарк на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн был основан в 1752 году, и это - старейший зверинец в мире. Тоже закрыт из-за локдауна, но кое-что доступно в онлайн-режиме. Во-первых, можно посмотреть фотографии, сделанные членами сообщества профессионалов и любителей, снимающих Шёнбруннский зоопарк. Во-вторых, у зоопарка есть свой YouTube-канал со множеством совершенно очаровательных видео.

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Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Собор Святого Стефана Найти его просто: это - самый центр! Stephansdom - католический собор, один из символов не только Вены, но и Австрии. Благодаря южной башне, входит в десятку самых высоких церквей мира. Современный свой вид храм обрел к началу XVI века. Сверху открывается прекрасный вид на город. На южную башню можно забраться пешком - 343 ступени. На северную - подняться на лифте.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Венский кофе Кофе в Вене варить умеют. Вариантов приготовления - масса. Обязательно попробовать следует Melange - кофе с молоком и взбитой молочной пеной. Подают его в небольших кофейных чашках. К любому сорту полагается стакан негазированной воды. На фото - гости кошачьего кафе Neko, открывшегося в Вене в 2012 году. Здесь можно и кофе выпить, и пообщаться с пушистыми обитателями кафе - кошками разных пород.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Венские кафе Кафе в Вене - больше, чем кафе! Это и прекрасный по качеству кофе, и особая атмосфера, и наличие свежих газет, и возможность обменяться новостями. На фото - строгий, традиционно венский интерьер кафе Landtmann. Здесь австрийские политики нередко проводят встречи с журналистами. Обязательно стоит посетить кафе Central, Museum, Sperl, Hawelka и/или Diglas. Адреса подскажут в каждой гостинице.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Торт "Захер" Sachertorte - детище австрийского кондитера Франца Захера, "рожденное" в XIX веке. Похож на советский торт "Прага". Рецепт прост: шоколадные бисквитные коржи, прослойка абрикосового конфитюра, шоколадная глазурь. Попробовать и купить торт можно практически в любой кондитерской. Но самый лучший "Захер" продается или в одноименном отеле рядом с оперным театром, или в кондитерской Demel.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Грабен Graben - одна из самых красивых улиц Вены. По форме - скорее вытянутая площадь, нежели улица. Благодаря богатому световому убранству особенно хороша под Рождество. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов, в том числе - гастроном Julius Meinl, где можно купить гастрономические сувениры Made in Austria: кофе в зернах или молотый, шоколад, вафли и печенье, конфитюры и прочие радости жизни.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт "Народный сад" Volksgarten - небольшой, но совершенно очаровательный зеленый оазис в самом центре города, недалеко от императорской резиденции Hofburg. Устали - приходите сюда полюбоваться на красивейший розарий: более 3000 кустов и более 200 различных сортов. На территории парка расположено здание одной из самых популярных дискотек в городе, носящей то же название, что и парк: Volksgarten.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Белогривые лошадки Посмотреть на конный балет можно в Испанской придворной школе верховой езды (Spanische Hofreitschule). Представления в парадном облачении обычно проходят вечерами. А с 10 до 12 часов можно посетить репетицию. Это тоже интересно и обойдется дешевле: 15 евро за взрослый билет. В школе воспитывают липицианских лошадей, выведенных в Австро-Венгерской империи на основе испанских и неаполитанских пород.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Музей истории искусств Kunsthistorisches Museum был открыт в 1891 году. Здесь вас ждет великолепная коллекция старых мастеров: Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Питера Брейгеля Старшего, Яна ван Эйка, Веласкеса, Дюрера, Кранаха, Рембрандта, Арчимбольдо и других. Да и само здание музея - произведение искусства, причем как снаружи, так и внутри.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Музейный квартал MuseumsQuartier (или MQ) - это не один музей, а целый музейный комплекс, что ясно из названия. Здесь вас познакомят с наиболее яркими явлениями в искусстве XX века и с различными актуальными тенденциями.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Рынок Naschmarkt - знаменитый венский рынок. Продукты здесь продаются ежедневно, кроме воскресенья. Прекрасный выбор овощей и фруктов, сыров и специй, хлеба и колбас. Тут же рядом - блошиный рынок, который работает только по субботам, начиная с 6:30. Здесь - антикварный фарфор, старинная мебель, огромный выбор самого различного хлама, более или менее ценного.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Венские трамваи Устали? Прокатитесь на местном трамвае! Каждый вагон - в цветах австрийского флага. В 1865 году в Вене появились первые конки, а к концу XIX века началась постепенная электрификация сети.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт "Поцелуй" во дворце Belvedere Хотите увидеть "Поцелуй" кисти Густава Климта в подлиннике? Тогда вам следует отправиться в художественный музей "Галерея Бельведер" (Galerie Belvedere), расположенный в одном из самых красивых дворцов австрийской столицы.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Мусоросжигательная станция Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Императорский зоопарк Расположен на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (Schönbrunn). Основан был в 1752 году и является старейшим зоопарком в мире. Неподалеку расположен и дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Дворец, разбитый вокруг него парк с многочисленными фонтанами и статуями, а также зоопарк включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Опера - Wiener Staatsoper Открылась в 1869 году премьерой оперы "Дон Жуан" Моцарта. Ежегодно здесь проходит оперный бал. Попасть на оперу или балет не так трудно, как кажется. Билеты на стоячие места можно купить прямо в день представления: подойти к кассе стоячих мест - Stehplatzkasse (со стороны переулка Operngasse) - за два или три часа до начала. Отстоять, купить и наслаждаться!

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Парк аттракционов Пратер (Prater) - это внушительных размеров зона отдыха с ипподромом, стадионом, велодромом, спортивными площадками и парком аттракционов. Его визитной карточкой, а также одним из символов Вены является гигантское колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Венский шницель Если вы хотите прочувствовать, каков вкус настоящего венского шницеля, то отправляйтесь в ресторан "Zum Figlmüller". Расположен он в минуте ходьбы от Собора Святого Стефана. Что еще стоит попробовать в Вене? Тафельшпиц (отварную говядину с хреном), гуляш, венские сосиски, яблочный штрудель, а также кайзершмаррн (сладкий императорский омлет с ванильным соусом и/или компотом из слив).

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт Три дня - это утопия! Конечно, посмотреть этот город за три дня просто невозможно! Но кое-что все же можно успеть. Главное - наслаждаться моментом. Просто откройте глаза пошире и гуляйте, пока не свалитесь от усталости. А если совсем утомитесь, наймите кучера с повозкой: этого добра в центре Вены хватает.

Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт С собой на память Не забудьте фотоаппарат! Особенно хороша Вена весной и летом, когда многочисленные парки завлекают гостей зелеными лужайками и цветниками. В центре полно сувенирных магазинов, особенно на улице Kärntner Straße, которая соединяет Собор Святого Стефана и оперу. Традиционно популярностью пользуется продукция с изображением Моцарта. Но лучше всего увезти с собой из Вены незабываемые впечатления! Автор: Дарья Брянцева

