Из конституции Казахстана уберут все упоминания Назарбаева

В ходе конституционной реформы из основного закона Казахстана планируется полностью исключить все нормы о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, его статусе и полномочиях, сообщил в среду, 4 мая, член рабочей группы по поправкам в конституцию Марат Башимов. По его словам, на итоговом заседании в среду Конституционный Совет вынес решение о конституционности проекта поправок, подготовленных рабочей группой.
Речь идет, в частности, о статьях конституции, в которых говорится о праве первого президента избираться более двух раз подряд и о том, что его статус и полномочия определяются конституцией и конституционным законом. Кроме того, изменения коснутся 91-й статьи, в которой говорится о неизменности статуса первого президента Нурсултана Назарбаева как Основателя независимого Казахстана. "Историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции", - отметил Башимов.
Вместе с тем в стране действует конституционный закон "О первом президенте Республики Казахстан", который, в частности, определяет политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства.
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