 В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.02.2022

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Германия

В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене

В ландтаге Баден-Вюртемберга требуют от правительства реакции на статью DW об элитной недвижимости семьи Назарбаева. Среди требований - конфискация памятника национального значения.

Замок-отель Бюлерхёе в Баден-Бадене

Замок-отель Бюлерхёе в Баден-Бадене

16 февраля 2022 года после публикации расследования DW об элитной недвижимости в Баден-Бадене семьи экс-президента Казахстана Назарбаева депутат ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг от Социал-демократической партии (СДПГ) Германии Йонас Вебер (Jonas Weber) обратился с письмом к премьер-министру этой земли Винфриду Кретчману (Winfried Kretschmann).

"Призываю вас и ваше земельное правительство принять все возможные меры - вплоть до конфискации - чтобы Баден-Вюртемберг не стал прибежищем для автократов и их имущества. По моему мнению, это, кроме всего, и наш долг перед демократическими силами у них на родине", - написал Йонас Вебер. Текст этого письма есть в распоряжении редакции. По информации DW, обращение Вебера согласовано с коллегами по фракции СДПГ, которая является оппозиционной к земельному правительству в составе "зеленых" и христианских демократов.

Недвижимость Назарбаевых на юге ФРГ

Как показало расследование DW, зять и средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Динара и Тимур Кулибаевы, а также связанные с ними фирмы, вложили более ста миллионов евро в элитную недвижимость в Баден-Бадене и в окрестностях этого курортного города в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии. Инвестиции осуществлялись на протяжении 10 лет, преимущественно в период пребывания Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана.

Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева

Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева

"Через непрозрачную схему из подставных лиц и членов семьи Назарбаев, много лет занимавший пост президента Казахстана, купил и перестроил ряд объектов недвижимости", - говорит в своем обращении депутат Йонас Вебер, проанализировав факты, изложенные в расследовании DW. Политик напомнил земельному правительству, что годы правления Назарбаева ознаменовались коррупцией и авторитаризмом. Политик считает, что правительство Баден-Вюртемберга, как он выразился, "не может сидеть сложа руки". "Бездействие в ситуации с семьей Назарбаева не должно стать приглашением другим автократам, эта ситуация требует от нас решительных действий", - отметил депутат ландтага в своем обращении к земельному правительству.

Конфискация, чтобы спасти памятник от разрушения?

Вопрос о возможной конфискации недвижимости семьи Назарбаева особенно актуален, по мнению немецкого политика, относительно исторического замка-отеля Бюлерхёе (Bühlerhöhe) неподалеку от Баден-Бадена. Этот отель - памятник национального значения, в свое время был любимым местом отдыха канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). Земельное законодательство Баден-Вюртемберга предусматривает возможность конфискации памятников архитектуры, если им угрожает разрушение из-за бездействия собственников. Хозяева отеля Тимур Кулибаев и его жена, дочь Назарбаева Динара, не вкладывают деньги в модернизацию объекта, несмотря на то, что на его покупку было потрачено более 20 миллионов евро. Знаковый для региона туристический объект закрыт уже более 10 лет.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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