Гражданство Казахстана - только для знающих казахский язык

Правительство Казахстана разработало поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан" от 20 декабря 1991 года, согласно которым незнание государственного (казахского) языка, истории и основ национального законодательства будет дополнительным основанием для отказа в получении или восстановлении гражданства Казахстана. В действующем пока еще законе для отказа есть 14 оснований, большинство из которых связано с нарушениями законодательства, но в их числе нет обязательной сдачи экзамена на знание казахского языка.

В новых поправках к закону, как сообщил 8 ноября премьер-министр Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос, претенденты и соискатели на получение гражданства РК должны будут сдать экзамен на знание государственного казахского языка, истории страны и конституции. В ответе также говорится, что правительство принимает все возможные меры по предотвращению миграционного кризиса в стране и защите национальных интересов.

Депутаты казахстанского парламента обеспокоены

В октябре текущего года ряд депутатов казахстанского парламента выразили обеспокоенность резким увеличением иммигрантов призывного возраста из России в Казахстан. "В основном российские граждане армейского возраста массово въезжают в нашу страну, в сегодняшних геополитических условиях это очень тревожно. Главное богатство страны - это наша независимость, целостность земли, благополучие и мирная жизнь нашего народа. Переселенцы должны уважать язык и традиции. Также необходимо воспользоваться миграционным кризисом и заблокировать действия провокаторов внутри страны", - говорится в депутатском запросе.

Миграционные потоки в Казахстан действительно растут - причем не только в последние месяцы. К примеру, по данным миграционной полиции Казахстана, в 2017 году в РК въехало чуть более 5,572 млн человек и выехало 5,5 млн человек - но в последующие годы число остающихся в Казахстане иммигрантов растет. В 2021 году въехало 1,244 млн человек, выехало 1,176 млн, осталось около 69 тысяч иммигрантов. Только за 10 месяцев 2022 года в страну въехало около 5,541 млн человек, выехало - 5,287 млн, осталось - более 250 тысяч. Для Казахстана, где на большой территории проживает всего 19,6 млн человек, а плотность населения одна из самых низких в мире - 7,21 чел./км², оставшиеся 250 тысяч иммигрантов - серьезное число.

Принятые в Казахстане нормы никого не ущемляют в правах

Одним из тех, кто инициировал изменения в закон "О гражданстве Республики Казахстан", касающиеся изучения казахского языка, истории страны и конституции, был Ерлан Смайлов, депутат мажилиса от фракции " Народная партия Казахстана". Он уверен, что данная норма не ограничивает ничьи права. "Любой человек и сейчас может получить гражданство на законных основаниях. Для этого необходим ценз 5-летнего проживания в стране. А новые нормы направлены на эволюцию нашего законодательства, ведь ситуация в мире меняется, следовательно и наше законодательство должно меняться. Также эти нормы направлены на защиту нашей страны", - объясняет Смайлов.

По словам депутата, страна остается открытой для людей, которые хотят работать, учиться и заниматься бизнесом. Для этого есть законодательные возможности без получения гражданства. Иностранные граждане, инвесторы на вполне законных основаниях имеют возможность получать вид на жительство, инвестиционную визу.

"Кроме того, от инициируемого требования будут освобождены этнические казахи, дети и недееспособные лица семьи, а также, в соответствии с Международной Конвенцией о гражданстве замужней женщины, вышедшие замуж за гражданина Казахстана, но являющиеся гражданками другой страны" - говорит депутат.

С тем, что предлагаемые в действующее законодательство изменения не являются дискриминацией, согласен и казахстанский правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис. Обосновывая свое мнение, он обращается к международным нормам и стандартам: международному пакту о гражданских и политических правах, а также ряду других документов ООН, которые предусматривают, что не считаются дискриминацией определенные ограничения, которые государство устанавливает между гражданами и не гражданами.

"Есть 25-я статья Международного пакта о гражданских и политических правах об участии в управлении делами государства. Здесь имеется в виду, что в области управления государством, влияния на политический процесс государства гражданство важно, поэтому государство защищается и соответственно устанавливает приемные критерии тем, кто хочет получить гражданство", - говорит правозащитник.

Он также отмечает, что война в Украине привела к большому потоку мигрантов в Казахстан и правительство страны вынуждено на это как-то реагировать, в том числе усиливать меры, связанные с получением казахстанского гражданства.

Экзамен на знание казахского языка и двойное гражданство

По мнению депутата Ерлана Смайлова, знание казахского языка, истории и конституции страны позволит мигрантам, изъявившим желание получить гражданство Казахстана, быстрее адаптироваться. "Если люди хотят здесь жить, они должны будут знать язык хотя бы на уровне разговорного, знать историю Казахстана и конституцию, поскольку это дает понимание об устройстве государства, о ветвях власти, государственных институтах, о ключевых приоритетах государства. Мы также проанализировали международный опыт. Если взять, к примеру, США или Германию, там иммигрантам необходимо достаточно хорошо знать язык. В Эстонии, России, во многих странах - это нормальная практика. Потому что гражданство - это же не только штамп в паспорте или цвет паспорта. Гражданство это прежде всего устойчивая правовая связь человека с государством, которая представляет собой обоюдную совокупность прав и обязанностей", - отмечает Смайлов.

Что касается двойного гражданства, то, по мнению правозащитника Евгения Жовтиса, это тоже необходимый запрет. Казахстан не признает двойного гражданства с начала независимости. И это, по мнению правозащитника, является естественной защитой государственных интересов.

В действующей редакции закона "О гражданстве Республики Казахстан" гражданство РК могут получить лица, постоянно проживающие на территории страны не менее пяти лет или состоящие в браке с гражданами Казахстана не менее трех лет. А также граждане бывших союзных республик, прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания и имеющие хотя бы одного из близких родственников - гражданина Казахстана.

Существует еще и упрощенный режим получения гражданства Казахстана. Его могут получить "кандасы", так называют этнических казахов, вернувшихся на историческую родину; реабилитированные жертвы массовых политических репрессий, а также их потомки, лишенные гражданства или утратившие его без их свободного волеизъявления; этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях страны. Срок рассмотрения в таких случаях не должен превышать три месяца со дня подачи заявления.

Гражданство и коррупция

В социальных сетях на вопрос корреспондента DW о новых вводимых нормах большинство казахстанских пользователей поддержали эти поправки в законодательство страны, а иностранные граждане заметили, что требование по изучению языка и истории их совсем не смущает. По их мнению, вопрос лишь в коррупции, которая может проявиться во время сдачи экзаменов. Граждане России, к примеру, решившие переехать в Казахстан, опасаются именно этого. "Когда принимаешь такие законы, нужно создавать специальные центры с продуктивной методикой обучения. На деле окажется, что создана еще одна коррупционная лазейка", - отмечает пользователь Telegram.

Между тем по словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, для желающих изучать казахский язык, традиции и культуру в стране работают 174 воскресные школы. Мигранты также могут изучать государственный язык на базе учебно-методических центров при акиматах (мэриях) в городах Казахстана.

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