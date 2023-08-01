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Европарламент обеспокоен обострением кризиса в Карабахе

Ксения Польская Брюссель
2 ч. назад

Резкое ухудшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе требует срочного внимания международного сообщества, заявили в Европарламенте. Баку должен прекратить блокаду Лачинского коридора, считают в Брюсселе.

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Азербайджанский КПП "Лачин"
Азербайджанский блокпост на въезде в Лачинский коридор, май 2023 годаФото: Tofik Babayev/AFP/Getty Images

В результате нарушения Баку международных обязательств гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе усугубляется, заявили в Европарламенте во вторник, 1 августа. "Мы глубоко обеспокоены стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора Азербайджаном в нарушение своих обязательств о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и юридически обязывающего решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, подтвержденного 6 июля 2023 года", - сказано в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Марины Кальюранд, докладчика Европарламента по Армении Андрея Ковачева и докладчицы по Азербайджану Желяны Зовко.

Они призвали Баку немедленно прекратить блокаду, уважать международные соглашения и нормы "для предотвращения гуманитарной катастрофы". Евродепутаты напомнили, что в марте Европарламент призвал Совет ЕС ввести адресные санкции в отношении государственных чиновников Азербайджана, если февральское постановление Международного суда ООН не будет немедленно выполнено. А в июне на заседании Европарламента верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обязался поднять в Совете ЕС тему введения таких санкций.

Расширение блокады Азербайджаном привело к критическим последствиям

По мнению докладчиков, обострение кризиса требует срочного внимания международного сообщества. "Уже почти восемь месяцев население Нагорного Карабаха страдает от последствий блокады, выживая только благодаря местному производству и гуманитарной помощи, в том числе Международного комитета Красного Креста (МККК). Расширение Азербайджаном блокады гуманитарных поставок в последние недели привело к нехватке основных продуктов питания, жизненно важных медицинских товаров и других товаров первой необходимости, а дефицит топлива нарушил местное производство и распределение", - пишут европарламентарии, указывая, что медицинские эвакуации МККК также были сорваны.

Предложение Азербайджана поставлять помощь по своей территории через Агдамскую дорогу не связано с его обязательствами в отношении Лачинского коридора, подчеркнули в Европарламенте. Депутаты заявили, что открытие дополнительных маршрутов - это отдельный вопрос, который должен быть согласован на прямых переговорах между Баку и Степанакертом. "Гуманитарная помощь должна быть допущена в регион, а любые препятствия для доступа представляют собой нарушение международного гуманитарного права", - резюмировали Кальюранд, Ковачев и Зовко.

Международный суд ООН 22 февраля предписал властям Азербайджана прекратить блокаду Лачинского коридора - единственной дороги, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Азербайджан должен "принять все имеющиеся в его распоряжении меры", чтобы обеспечить беспрепятственное движение по коридору в обоих направлениях, постановила председатель суда в Гааге Джоан Донохью.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван шесть недель вели настоящую войну, унесшую более 6500 жизней. В результате перемирия, заключенного при посредничестве России, Армения потеряла существенную часть территории, которую контролировала после распада СССР.

Смотрите также: 

Армения без Карабаха: что это значит для России?

 

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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