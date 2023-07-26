Блокада ППП "Лачин": в Ереване и Степанакерте идут митинги

В ереванском митинге в поддержку населения Нагорного Карабаха приняли участие тысячи человек. Ереван и Баку работают над проектом мирного соглашения, сообщил премьер Армении.

Митинги с требованием разблокировать Лачинский коридор ради доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах вечером во вторник, 25 июля, начались одновременно в Ереване и Степанакерте, сообщают русскоязычные СМИ, а также армянские новостные порталы. По данным агентства ТАСС , на митинг в центре армянской столицы собрались несколько тысяч человек. Некоторые из них держали в руках плакаты с призывом "открыть дорогу жизни" и отказаться от "фальшивого гуманизма", следует из публикации.

Премьер Армении: Выход - готовность жителей Нагорного Карабаха к диалогу с Баку

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что "лучшим выходом из проблемы" станет готовность жителей Нагорного Карабаха начать с Баку диалог о своих правах и безопасности "в рамках международного механизма". Он также сообщил, что работа над проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжается, и стороны еще не достигли этапа подписания документа, передает агентство "Интерфакс".

По словам Пашиняна, Армения готова подписать с Азербайджаном соглашение о мире на основесоглашений о взаимном признании территориальной целостности, достигнутых в Брюсселе и в Праге.

Днем ранее представитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что регион продолжит борьбу за право на самоопределение.

Перекрытие Лачинского коридора Азербайджаном

11 июля госпогранслужба Азербайджана заявила о приостановке деятельности погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин". Причиной этого были названы "неоднократные попытки контрабанды посредством транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста".

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. 23 апреля 2023 года Баку установил КПП на мосту Хакари, обосновав это необходимостью "предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин".

В свою очередь Армения категорически отвергла подобные обвинения, заявив, что Азербайджан грубо нарушает соглашение о прекращении огня 2020 года. При этом Ереван призвал Россию выполнить свои обязательства, согласно которым Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

Лачинский коридор 12 декабря 2022 года был перекрыт людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экоактивистами. Баку запретил использовать аэропорт в Нагорном Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью отметила, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

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