Нагорный Карабах: отставка лидера в условиях кризиса

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о своей отставке, объяснив это снижением к нему общественного доверия. О подробностях и последствиях этого шага - у DW.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 31 августа объявил о своей отставке, которая официально произойдет 1 сентября, и таким образом подтвердил муссируемые в СМИ слухи о приближающих перестановках в руководстве непризнанной республики. Сам Арутюнян признал, что принял решение уходить с поста еще два дня назад с учетом контактов "со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью".

Лидер Карабаха начал с себя

"Это обдуманное решение, принятое исключительно мной по результатам анализа имеющихся у меня данных", - говорится в заявлении Арутюняна, опубликованном на его официальной страницев Facebook. При этом до ухода с высокого поста, который он занимал более 3 лет, Арутюнян произвел кадровые перестановки в правительстве непризнанной республики, утверждая, что ситуация требует гибкости и новых подходов. Так, лидер Карабаха подписал указ об освобождении от должности госминистра (премьер-министра) Гургена Нерсисяна. На этот пост будет назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян, который, по словам Арутюняна, "обладает значительными полномочиями".

Среди факторов, влияющих на решение уйти из власти, Арутюнян назвал нестабильную геополитику вокруг региона, внутриполитическую и общественную атмосферу в самом Нагорном Карабахе, которые "прямо подсказывают, что есть необходимость изменения подходов и шагов, проявления гибкости". "Для достижения поставленной цели в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) необходима смена основных игроков, начиная с меня", - считает Арутюнян.

В числе факторов, подтолкнувших его к столь радикальному решению, Арутюнян отметил также позицию Азербайджана. "Моя биография и отношение к ней Азербайджана искусственно формируют ряд условий, которые создают существенные проблемы с точки зрения построения наших дальнейших шагов и ведения гибкой политики", - пояснил он, между тем признав, что уровень доверия к власти в Карабахе снизился после войны 2020 года, что затруднило процесс управления.

Не последнюю роль сыграл в этом и усугубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, вызванный блокадой, введенной Азербайджаном девять месяцев назад, что армянская сторона уже называет "геноцидом", требуя разблокировки Лачинского коридора - единственной дороги, соединяющей Карабах с Арменией. С этой оценкой категорически не согласны азербайджанские власти, которые, по мнению наблюдателей, нацелены на установление полного контроля над той частью Нагорного Карабаха, который после войны 2020 года не контролируется Баку, но с декабря прошлого года блокируется им.

Дипломатические трения между Ереваном и Москвой

Хотя блокада Нагорного Карабаха длится уже девять месяцев и привела к острой нехватке здесь продуктов питания, медикаментов и топлива, Азербайджан только 29 августа принял решение направить в регион 40 тонн муки. Для доставки гуманитарного груза азербайджанские власти решили использовать подконтрольный им Агдамский регион, между тем отказываясь пропускать в Нагорный Карабах направленный Арменией и Францией гуманитарный конвой из нескольких десятков грузовиков, которые с 30 августа стоят у входа в Лачинский коридор.

Это высокогорное ущелье, по которому проложена дорога из Нагорного Карабаха в Армению, должно находиться под контролем российских миротворцев, дислоцированных в регионе после войны 2020 года. Однако реальность другая - дорога с декабря 2022 года перешла под контроль Азербайджана, и была сначала перекрыта поддерживаемыми азербайджанским правительством активистами, а спустя несколько месяцев там был установлен КПП азербайджанской пограничной службы.

Это вызвало дипломатические трения между Ереваном и Москвой, которые обвиняют друг друга в изменении послевоенного статус-кво в Лачинском коридоре. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно обвинял российских миротворцев в невыполнении своих обязательств по контролю над Лачинской дорогой. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 августа заявила, что ситуация в Лачинском коридоре является следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана".

С призывом открыть Лачинский коридор выступила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), при этом сообщив, что ситуация в Нагорном Карабахе включена в повестку дня встречи глав МИД стран Европейского Союза, которая проходит в четверг в Испании. Обращаясь к Азербайджану и России, она заявила: "народ Нагорного Карабаха должен, наконец, получить то, что ему нужно для жизни. Лачинский коридор должен быть свободным для гуманитарной помощи".

Чего ждать после отставки лидера Нагорного Карабаха

Армянский политолог Акоп Бадалян считает, что после отставки Арутюняна власть в Нагорном Карабахе переходит в руки политических фигур, поддерживаемых бывшими карабахскими лидерами и миллиардером Рубеном Варданяном, который в течение 3 с половиной месяцев возглавлял правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"По большому счету, нет сомнения в том, что отставка Араика Арутюняна происходит в условиях консенсуса указанных акторов. Свидетельством тому является и расширенное заседание парламента Арцаха с участием в том числе этих фигур, - пояснил Бадалян в беседе с DW. - Главный вопрос вот в чем: этот консенсус был сформирован исключительно для отставки главы Карабаха, перестановки во власти или у них есть свое видение по дальнейшей судьбе Арцаха?"

Отвечать на свой вопрос Бадалян не стал, призывая дождаться завершения процесса транзита власти и формирования нового руководства. "Тогда и мы узнаем, каковы представления новой власти по поводу поиска выхода из той сложнейшей ситуации, в которой пребывает Нагорный Карабах", - сказал эксперт.

Согласно февральским поправкам в конституцию непризнанной республики, в Нагорном Карабахе установлены новые правила преемственности президентской власти. Во время военного положения, которое в Карабахе де-юре действует со времен первой войны начала 1990-х годов, если действующий глава уйдет в отставку, то нового может выбирать парламент. Однако точные сроки избрания нового главы Карабаха неизвестны, поскольку поправки к конституции еще не опубликованы.

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