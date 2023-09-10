В Нагорный Карабах доставят гуманитарную помощь

В Баку объявили о доставке гумпомощи из РФ в Нагорный Карабах через азербайджанские территории. Сообщается также о договоренности открыть Лачинский коридор.

Гуманитарный груз Российского Красного Креста отправится в воскресенье, 10 сентября, из азербайджанского города Агдам в направлении Степанакерта , расположенного на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом вечером в субботу, 9 сентября, в соцсети X сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев .

Ранее власти самопровозглашенной НКР опубликовали заявление , в котором заявили о решении разрешить доступ гуманитарной помощи с территории Азербайджана, "исходя из необходимости облегчить тяжелые гуманитарные проблемы", возникшие из-за блокады Баку Лачинского коридора, связывающего непризнанную республику с Арменией. Это будет первое транспортное сообщение между Азербайджаном и непризнанной НКР за десятилетия, отмечает агентство Reuters.

Договоренность по Лачинскому коридору

"В то же время достигнута договоренность о возобновлении гуманитарных перевозок российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста по Лачинскому коридору ", - говорится в сообщении властей самопровозглашенной НКР. Хикмет Гаджиев подтвердил Reuters одновременное открытие двух дорог в Степанакерт (азерб. Ханкенди) - со стороны Азербайджана и со стороны Армении. В X он добавил, однако, что это отдельная договоренность, не связанная напрямую с поставкой гуманитарной помощи РФ из Агдама. По словам Гаджиева, на КПП "Лачин" должен "соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим".

Ранее в тот же день верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Баку открыть Лачинский коридор. "Другие дороги, такие как Агдам, могут быть открыты как часть решения, но не как альтернатива", - написал он в X.

Перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. 12 декабря 2022 года она была перекрыта людьми с азербайджанскими флагами, которые называли себя экоактивистами. Баку запретил использовать аэропорт в Нагорном Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью отметила, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

Баку 23 апреля установил КПП на мосту Хакари, обосновав это необходимостью "предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин". В свою очередь Армения категорически отвергла подобные обвинения, заявив, что Азербайджан грубо нарушает соглашение о прекращении огня 2020 года. Госпогранслужба Азербайджана 11 июля заявила о приостановке деятельности КПП "Лачин" из-за "неоднократных попыток контрабанды посредством транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста".

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