Баку требует от Карабаха распустить армию и правительство

После того как Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе для "восстановления конституционного строя", а Степанакерт и другие населенные пункты непризнанной республики подверглись артиллерийским и ракетным ударам, появились сведения о первых погибших и раненных мирных жителях, в том числе детях.

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции на передовой и заглубленных, долговременных огневых точках соединений ВС Армении, а также боевые средства и военные объекты. Мы еще раз подчеркиваем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются нападениям", - заявило во вторник, 19 сентября, министерство обороны в Баку.

По его утверждению, несколькими часами ранее автомобиль Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана наехал на мину, в результате чего погибли мирные жители, а также служащие азербайджанского МВД. Кроме того, Минобороны заявило, что позиции азербайджанской армии обстреливали подразделения вооруженных сил Армении, которые якобы все еще находятся на территории Карабаха. Российские миротворцы, находящиеся в регионе, проинформированы о начале боевых действий, заявили военные.

Президент Алиев пока хранит молчание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пока хранит молчание, хотя ранее предпочитал сам объявлять о новых "спецоперациях" и войнах. Сейчас официальную позицию Баку оглашает министерство иностранных дел. "Единственный способ достичь мира и стабильности в регионе - это безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из карабахского региона Азербайджана и роспуск марионеточного режима", - потребовал МИД. Армения отрицает присутствие ее вооруженных сил в Карабахе.

Ильхам Алиев пока хранит молчание Фото: Oliver Bunic/AFP

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал непризнанное правительство в Степанакерте "самораспуститься". "Азербайджан применяет высокоточные боеприпасы против законных военных целей и всеми силами избегает сопутствующего ущерба гражданскому населению. Права и безопасность гражданских лиц армянского происхождения в Карабахском регионе Азербайджана будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Азербайджана. Распуститесь и разоружитесь!" - говорится в заявлении Гаджиева.

Армянскому населению региона предложено покинуть Нагорный Карабах по гуманитарному коридору через Лачинскую дорогу, которую с декабря 2022 года блокирует Азербайджан. Мирным жителям обещаны безопасность во временных лагерях, а также обеспечение продовольствием и водой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что такое предложение Баку свидетельствует о намерении провести этническую чистку в регионе.

В оппозиции Азербайджана уже нет прежней поддержки войны

У азербайджанской оппозиции тоже нет единого мнения по поводу войны. Если в 2020 году противники Ильхама Алиева почти единогласно поддержали войну в Карабахе, то сейчас такая поддержка отсутствует. Так, действия власти поддержали партии "Реальная Альтернатива" и "Мусават". Исключительное право азербайджанского государства "осуществлять необходимые меры согласно нашей конституции и законам, а также международно-правовым нормам, это исключительное право азербайджанского государства", - заявил председатель "Мусават" Ариф Гаджилы. Зато глава крупнейшей оппозиционной партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли заявил, что власти должны любой ценой избежать новой войны в Нагорном Карабахе. По его словам, в новой эскалации заинтересована Россия. "Основная цель России и ее приспешников в регионе - сорвать Брюссельский мирный процесс, который полностью обеспечивает суверенитет Азербайджана над Карабахом, отдаляет Россию от региона, соответствует государственным интересам Азербайджана и обеспечивает достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией" - сказал Керимли.

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