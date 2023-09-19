  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыАрмения

В Ереване начались протесты из-за боевых действий в Карабахе

Даниил Сотников
19 сентября 2023 г.

Протестующие у здания правительства требуют вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе и защитить армянское население региона.

https://p.dw.com/p/4WZUO
Протестующие в Ереване
Протестующие в ЕреванеФото: Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

В Ереване сотни людей вышли во вторник, 19 сентября, на акцию протеста из-за начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Трансляцию с центральной площади города ведет армянский телеканал 24TV. Собравшиеся у здания правительства Армении обвиняют премьер-министра страны Никола Пашиняна в том, что его политика привела к нынешней ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Протестующие скандируют "Никол - предатель", передает телеканал "Дождь".

Участники протестов требуют от властей вмешаться в происходящее и защитить армянское население Нагорного Карабаха от азербайджанских обстрелов. Вечером, судя по кадрам трансляции, между протестующими и полицией, оцепившей здание правительства, произошли локальные стычки. Полиция применила светошумовые гранаты, пишут местные СМИ. Кроме того, протестующие периодически бросали в сторону полицейских камни и пластиковые бутылки.

В Ереване заблокировали посольство России

Еще одна акция протеста прошла возле посольства России в Ереване. Собравшиеся требовали, чтобы российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, защитили жителей региона от азербайджанской агрессии.

Посольство оказалось заблокировано демонстрантами, из-за чего его сотрудники не могли покинуть здание дипмиссии, сообщило агентство ТАСС. К вечеру протестующие ушли от здания посольства, передает РИА "Новости".

Пашинян заявил о невмешательство Армении

Никол Пашинян днем записал видеообращение, в котором обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в полномасштабные военные действия. По его словам, начатая "антитеррористическая операция" проводится, чтобы взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и провести "этнические чистки армян Карабаха".

"Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю: вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность", - сказал Пашинян.

По его словам, Ереван ожидает, что миротворческие силы России примут меры. "Мы ожидаем, что также примет меры Совет Безопасности ООН", - добавил Пашинян.

"Антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной республики, в том числе ее столицы Степанакерта. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. В свою очередь в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что наносит удары исключительно по военным целям с применением "высокоточного оружия". Ереван назвал действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией" и призвал Совет Безопасности ООН и российских миротворцев принять меры для прекращения Азербайджаном боевых действий. Премьер Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза республики.

Москва призвала и Баку, и Ереван остановить кровопролитие, вернуться к дипломатии и обеспечить безопасность миротворцам. ЕС также осудил агрессию Азербайджана.

Смотрите также:

Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Бои в Нагорном Карабахе, 19 сентября 2023 года

Эксперт: Без вступления Армении в войну в Карабахе она закончится быстро

Эксперт: Без вступления Армении в войну в Карабахе она закончится быстро

Баку объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе. Степанакерт под обстрелом. А Ереван, похоже, не собирается, вступать в войну. Об эскалации ситуации в регионе DW расспросила Кирилла Кривошеева.
Конфликты19 сентября 2023 г.
external

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

С каждым днем в Нагорном Карабахе нарастает напряженность, кадры, эксклюзивно полученные DW, могут свидетельствовать о серьезных лишениях людей вследствие блокады, которую Азербайджан, однако, отрицает. Армения же идет на дальнейшее отдаление от Москвы - премьер Никол Пашинян подтвердил, что Ереван ратифицирует Римский статут о создании Международного уголовного суда.
Политика14 сентября 2023 г.32:07 мин.
external

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Армения и Азербайджан как никогда близки к заключению мира по Нагорному Карабаху. Ереван готов признать право Азербайджана на спорную территорию. Но верят ли в самой Армении, что мирное соглашение принесет мир? Какую роль в исходе войны сыграла Россия и какую она играет сегодня? И может ли Армения рассчитывать на более решительную помощь Запада в урегулировании конфликта?
Политика26 июня 2023 г.50:34 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Протестующие в Ереване

В Ереване начались протесты из-за боевых действий в Карабахе

Конфликты19 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Бои в Нагорном Карабахе, 19 сентября 2023 года

Эксперт: Без Армении война в Карабахе закончится быстро

Эксперт: Без Армении война в Карабахе закончится быстро

Конфликты19 сентября 2023 г.
Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин указывает на стоящую рядом с ним монету в один рубль, у которой трясутся руки и ноги. Путин спрашивает: "Тут есть экономисты? Почему он снова так ослаб?"

Слабый рубль: кому действует на нервы курс российской валюты

Слабый рубль: кому действует на нервы курс российской валюты

Экономика и бизнес19 сентября 2023 г.
Санкт-Галлен

В Швейцарии судят экс-бойца белорусского СОБРа. Чего ждать?

В Швейцарии судят экс-бойца белорусского СОБРа. Чего ждать?

Правосудие и закон19 сентября 2023 г.
Кусок литиевой руды

Люди гибнут за металл: РФ воюет в Украине за сырье будущего

Люди гибнут за металл: РФ воюет в Украине за сырье будущего

Экономика и бизнес19 сентября 2023 г.
Украинские военные в освобожденной Клещеевке

Прорыв обороны РФ у Бахмута и все события 572-го дня войны

Прорыв обороны РФ у Бахмута и все события 572-го дня войны

Конфликты18 сентября 2023 г.
Нелегальные мигранты

Как в Германии (не) решают проблему нелегальной миграции

Как в Германии (не) решают проблему нелегальной миграции

Миграция18 сентября 2023 г.
На главную страницу