В Ереване начались протесты из-за боевых действий в Карабахе

Протестующие у здания правительства требуют вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе и защитить армянское население региона.

В Ереване сотни людей вышли во вторник, 19 сентября, на акцию протеста из-за начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Трансляцию с центральной площади города ведет армянский телеканал 24TV. Собравшиеся у здания правительства Армении обвиняют премьер-министра страны Никола Пашиняна в том, что его политика привела к нынешней ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Протестующие скандируют "Никол - предатель", передает телеканал "Дождь".

Участники протестов требуют от властей вмешаться в происходящее и защитить армянское население Нагорного Карабаха от азербайджанских обстрелов. Вечером, судя по кадрам трансляции, между протестующими и полицией, оцепившей здание правительства, произошли локальные стычки. Полиция применила светошумовые гранаты, пишут местные СМИ. Кроме того, протестующие периодически бросали в сторону полицейских камни и пластиковые бутылки.

В Ереване заблокировали посольство России

Еще одна акция протеста прошла возле посольства России в Ереване. Собравшиеся требовали, чтобы российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, защитили жителей региона от азербайджанской агрессии.

Посольство оказалось заблокировано демонстрантами, из-за чего его сотрудники не могли покинуть здание дипмиссии, сообщило агентство ТАСС. К вечеру протестующие ушли от здания посольства, передает РИА "Новости".

Пашинян заявил о невмешательство Армении

Никол Пашинян днем записал видеообращение, в котором обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в полномасштабные военные действия. По его словам, начатая "антитеррористическая операция" проводится, чтобы взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и провести "этнические чистки армян Карабаха".

"Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю: вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность", - сказал Пашинян.

По его словам, Ереван ожидает, что миротворческие силы России примут меры. "Мы ожидаем, что также примет меры Совет Безопасности ООН", - добавил Пашинян.

"Антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной республики, в том числе ее столицы Степанакерта. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. В свою очередь в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что наносит удары исключительно по военным целям с применением "высокоточного оружия". Ереван назвал действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией" и призвал Совет Безопасности ООН и российских миротворцев принять меры для прекращения Азербайджаном боевых действий. Премьер Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза республики.

Москва призвала и Баку, и Ереван остановить кровопролитие, вернуться к дипломатии и обеспечить безопасность миротворцам. ЕС также осудил агрессию Азербайджана.

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