Пашинян анонсировал доставку гуманитарных грузов в Карабах

Премьер-министр Армении заявил о договоренностях по доставке гуманитарных грузов в Нагорный Карабах, а также объяснил отношение правительства к возможной эвакуации армянской диаспоры. В Ереване продолжаются протесты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренностях по доставке в Нагорный Карабах большой партии гуманитарного груза. "Есть определенные надежды по улучшению гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Не исключается, что сегодня в Нагорный Карабах войдут гуманитарные грузы в больших объемах", - заявил политик на заседании правительства Армении в пятницу, 22 сентября. Но, как отмечает агентство "Интерфакс", глав правительства не уточнил, с кем достигнуты договоренности.

Жители Карабаха могут быть эвакуированы в Армению

Премьер-министр также отметил, что ситуация в Нагорном Карабахе сохраняется "крайне напряженная митуация". Хотя есть определенная надежда на то, что жители смогут вернуться в свои дома, власти Армении продолжают готовиться к возможной эвакуации. По словам Пашиняна, в республике подготовлено более 40 тысяч мест для проживания людей, которые покинут Карабах. Вместе с тем, он заявил, что позиция Еревана по вопросу эвакуации сводится к тому, что подобный процесс может быть осуществлен в случае, "если будет зафиксирована невозможность их нахождения в Нагорном Карабахе". "Это согласованная позиция с партнерами из Нагорного Карабаха, что наш план "А" - это не эвакуация армян Нагорного Карабаха. В наших действиях мы должны сделать все, чтобы наши соотечественники жили в своих домах без страха и достойно", - подчеркнул Никол Пашинян.

Протесты в Ереване продолжаются

Между тем в столице Армении продолжаются антиправительственные и антироссийские протесты. Как сообщают из Еревана корреспонденты DW, у здания правительства собралось от 200 до 300 человек, скандирующих "Никол предатель". Другая группа облила красной краской ворота посольства России.

Во многих школах Еревана прекращены занятия, сообщает информационный портал news.am. Забастовку объявил студенческий совет Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Студенты Ереванского госуниверситета также присоединились к акциям протеста.

Один из лидеров оппозиции, депутат парламента Армении Ишхан Сагателян заявил журналистам, что акции гражданского неповиновения с блокированием улиц продолжатся до 18:00, после чего на Площади Республики состоится очередной митинг оппозиции.

Полиция задерживает участников протестов

Сотрудники спецназа полиции задерживают всех, кто пытается перекрывать и блокировать движение по центральным улицам Еревана, сообщает "Иентерфакс". Число задержанных в центре столицы пошло на десятки. Среди них - сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян и руководитель блока "Мать Армения" Андраник Теванян. Кадры происходящего транслируются в прямом эфире ряда СМИ Армении.

Ранее оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента Пашиняна.

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