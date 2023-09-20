В Ереване - новая акция протеста против властей страны

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч человек, недовольных нежеланием Еревана помочь армянам в Нагорном Карабахе. Организаторы акции требуют смены власти в стране.

В Ереване второй день продолжаются массовые протесты против нежелания властей Армении вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха и поддержать живущих там этнических армян на фоне вооруженного вторжения армии Азербайджана в Нагорный Карабах. Вечером в среду, 20 сентября, демонстранты перекрыли несколько улиц у здания правительства.

Часть протестующих, сев на проезжую часть, перегородила движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские не препятствовали демонстрантам. У самого здания правительства - на площади Республики в центре Еревана - собрались, по оценкам агентства AFP, несколько тысяч человек.

Митингующие требуют смены правительства

Один из организаторов акции протеста - глава блока "Мать-Армения" Андраник Теванян заявил, что демонстранты добиваются смены власти в Армении, отстранения Никола Пашиняна от должности премьер-министра и формирования нового правительства, которое, по словам Теваняна, сможет организовать защиту Нагорного Карабаха и Армении.

"В Арцахе (Нагорном Карабахе - Ред.) решается судьба Армении, судьба нашей государственности. Есть лишь одна возможность на данный момент решить проблемы Армении и Арцаха. Никол Пашинян давно официально умыл руки и отказался от Арцаха. Он сдал арцахских армян врагу. То, что происходит сейчас, последствия политики Пашиняна", - заявил Андраник Теванян.

Перемирие в Нагорном Карабахе

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявили о достижении с Азербайджаном договоренности о полном прекращении огня с 13.00 по местному времени (12.00 мск) 20 сентября. В рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военнослужащие будут выведены "из зоны развертывания российского миротворческого контингента", а формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" - расформированы и полностью разоружены, тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха.

Уже 21 сентября в городе Евлах должна состояться встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана, на которой будут обсуждаться вопросы "о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана", сообщила пресс-служба "президента" НКР.

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