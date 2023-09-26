ЕС увеличит гуманитарную помощь Карабаху до 5 млн евро

Выделяемые ЕС средства позволят оказать помощь как беженцам в Армению, так и остающимся в Нагорном Карабахе. Кроме того, о гуманитарной помощи объявили США.

В ответ на растущие потребности, вызванные кризисом в Нагорном Карабахе, Европейский Союз увеличивает финансирование гуманитарной помощи до 5 млн. евро. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила пресс-служба Европейской комиссии. "В Нагорно-Карабахском анклаве ощущается острая нехватка продовольствия, отсутствует доступ к электричеству и воде. Эскалация конфликта и последующее прекращение огня, как ожидается, вызовут массовый исход людей из Нагорного Карабаха в Армению", - указывается в сообщении.

В Брюсселе уточнили, что финансирование в размере 5 млн. евро включает в себя 500 000 евро чрезвычайной поддержки, о которой было объявлено на прошлой неделе, и 4,5 млн. евро нового финансирования. Выделяемые средства позволят оказать помощь беженцам из Нагорного Карабаха в Армению. Эта помощь будет доставлена различными гуманитарными партнерами ЕС, работающими в Армении, и охватит около 25 тысяч человек, отметили в Еврокомиссии. Приоритетным направлением является предоставление денежной помощи, жилья, продовольственной безопасности и помощи в обеспечении средств к существованию.

Евросоюз направляет в Нагорный Карабах эксперта по гуманитарным вопросам

Кроме того, будет оказана помощь уязвимым группам населения в самом Нагорном Карабахе. Она будет направляться через Международный комитет Красного Креста и включать в себя поставки продовольствия, оказание медицинских услуг и другой поддержки примерно для 60 тыс. человек. "ЕС также направляет в регион эксперта по гуманитарным вопросам, который будет работать в тесном контакте с партнерами на местах для обеспечения быстрого реагирования на кризис", - указали в Брюсселе.

По данным Еврокомиссии, с учетом нового финансирования, о котором было объявлено сегодня, Евросоюз предоставил более 25,8 млн. евро в качестве гуманитарной помощи с момента эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

США предоставят Армении 11,5 млн долларов

США предоставят Армении $11,5 млн в рамках гуманитарной помощи людям, перемещенным из Нагорного Карабаха, заявила руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр."Средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие", - сказала Пауэр журналистам в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению с Карабахом.

Из Нагорного Карабаха эвакуированы 19 тысяч жителей

Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха 19 тыс. местных жителей. Об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на пресс-конференции 26 сентября.

Днем ранее власти в Ереване сообшали, что границу между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Арменией перешли более 13 500 человек.

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