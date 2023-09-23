  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

США обеспокоены судьбой армян в Нагорном Карабахе

Олег Соколенко
24 сентября 2023 г.

В разговоре с премьер-министром Армении Пашиняном госсекретарь США Блинкен подчеркнул, что Вашингтон призывает Баку защитить гражданское население Нагорного Карабаха и уважать его права.

https://p.dw.com/p/4Wjs7
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони БлинкенФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что США испытывают "глубокую обеспокоенность" по поводу армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщает в субботу, 23 сентября, агентство AFP со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.

Блинкен "подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают Азербайджан защитить гражданское население и выполнять свои обязательства по уважению прав человека и основных свобод жителей Нагорного Карабаха, а также обеспечить соблюдение своими силами международного гуманитарного права", добавил Миллер.

В Карабах вошла первая колонна с гумпомощью МККК

В тот же день в Нагорный Карабах вошла колонна с гуманитарной помощью Международного Комитета Красного Креста (МККК) - первая с момента окончания военной операции Азербайджана . Местному населению доставили 70 тонн продовольствия и гуманитарных грузов из Армении. Ранее Пашинян выражал надежду на улучшение гуманитарной ситуации в регионе, в связи с достигнутыми с Баку договоренностями.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев. В Москве также заявили, что с момента заключения соглашения о прекращении огня 20 сентября было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе, при этом никто не пострадал.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахаской республики (НКР), в том числе ее столицу - Степанакерт. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе.

На следующий день стороны договорились о прекращении огня. Согласно достигнутому соглашению, армянские военные должны быть выведены из зоны развертывания миротворческого контингента России, формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" - расформированы и полностью разоружены, а тяжелая военная техника и вооружения - выведены с территории Нагорного Карабаха. По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев. В Ереване несколько дней продолжались митинги с требованием отставки Пашиняна.

Смотрите также:

Капитулирует ли Карабах? DW Новости (20.09.2023)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха, в Степанакерте взрывы. DW Новости ‎‎(19.09.2023)‎

Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха, в Степанакерте взрывы. DW Новости ‎‎(19.09.2023)‎

‎19 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начало "антитеррористические ‎мероприятия локального характера" на территории непризнанной республики Нагорный ‎Карабах. Азербайджан подчеркнул, что ‎проинформировал командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-‎российского мониторингового центра о начале боевых действий. ‎
19 сентября 2023 г.38:30 мин.
external

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

С каждым днем в Нагорном Карабахе нарастает напряженность, кадры, эксклюзивно полученные DW, могут свидетельствовать о серьезных лишениях людей вследствие блокады, которую Азербайджан, однако, отрицает. Армения же идет на дальнейшее отдаление от Москвы - премьер Никол Пашинян подтвердил, что Ереван ратифицирует Римский статут о создании Международного уголовного суда.
Политика14 сентября 2023 г.32:07 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дым над штабом Черноморского флота РФ в Севастополе

Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны

Конфликты23 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россияне едут и идут в сторону Грузии, сентябрь 2022 года.

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

Миграция23 сентября 2023 г.
Дым над штабом Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе

Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

Политика22 сентября 2023 г.
Кадр из фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Кино22 сентября 2023 г.
Термостат на батарее

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
Очередная группа мигрантов из Африки достигла берегов острова Лампедуза, 18 сентября 2023 года

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Миграция22 сентября 2023 г.
Большие буквы AfD, обозначающие аббревиатуру партии "Альтернатива для Германии"

"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

Политика22 сентября 2023 г.
На главную страницу