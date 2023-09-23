США обеспокоены судьбой армян в Нагорном Карабахе

В разговоре с премьер-министром Армении Пашиняном госсекретарь США Блинкен подчеркнул, что Вашингтон призывает Баку защитить гражданское население Нагорного Карабаха и уважать его права.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что США испытывают "глубокую обеспокоенность" по поводу армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщает в субботу, 23 сентября, агентство AFP со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.

Блинкен "подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают Азербайджан защитить гражданское население и выполнять свои обязательства по уважению прав человека и основных свобод жителей Нагорного Карабаха, а также обеспечить соблюдение своими силами международного гуманитарного права", добавил Миллер.

В Карабах вошла первая колонна с гумпомощью МККК

В тот же день в Нагорный Карабах вошла колонна с гуманитарной помощью Международного Комитета Красного Креста (МККК) - первая с момента окончания военной операции Азербайджана . Местному населению доставили 70 тонн продовольствия и гуманитарных грузов из Армении. Ранее Пашинян выражал надежду на улучшение гуманитарной ситуации в регионе, в связи с достигнутыми с Баку договоренностями.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев. В Москве также заявили, что с момента заключения соглашения о прекращении огня 20 сентября было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе, при этом никто не пострадал.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахаской республики (НКР), в том числе ее столицу - Степанакерт. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе.

На следующий день стороны договорились о прекращении огня. Согласно достигнутому соглашению, армянские военные должны быть выведены из зоны развертывания миротворческого контингента России, формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" - расформированы и полностью разоружены, а тяжелая военная техника и вооружения - выведены с территории Нагорного Карабаха. По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев. В Ереване несколько дней продолжались митинги с требованием отставки Пашиняна.

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