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ВТО опубликовала запрос Украины по ситуации с зерном

Виталий Кропман
22 сентября 2023 г.

Украина обратилась за консультациями в связи с решением Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт украинского зерна. В Киеве уверены, что это мера не соответствует ряду документов ВТО.

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Поле с пшеницей
Фото: abaca/picture alliance

Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала запрос Украины на проведение консультаций в связи с решением Польши, Венгрии и Словакии запретить допуск на свои рынки украинских сельскохозяйственных товаров. Сооветствующие документы появились на сайте ВТО в четверг, 21 сентября. Украина утверждает, что меры, введенные тремя странами ЕС, "не соответствуют различным положениям Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле 1994 года и Соглашения по сельскому хозяйству", отмечается в обращении.

Согласно регламенту организации, запрос на консультации формально инициирует спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшему судебному разбирательству. По истечении 60 дней, если консультации не привели к разрешению спора, истец может потребовать создать специальную комиссию ВТО.

Киев договорится с Варшавой

В тот же день стало известно, что разногласия вокруг экспорта украинского зерна стали темой телефонного разговора министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с его польским коллегой Робертом Телусом. Как отмечается в сообщении на официальной странице украинского ведомства в социальной сети Facebook, "министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран". Киев и Варшава договорились "в ближайшее время выработать вариант экспортного взаимодействия". 

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. В ответ Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне, мотивируя такое решение необходимостью защитить собственных фермеров.

Подобное решение привело к обострению отношений между Киевом и Варшавой. Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН обвинил некоторые европейские страны в том, что они "подыгрывают" Москве в вопросах экспорта зерна. После чего Варшава вызвала в МИД посла Украины в Польше.

Кроме того, на фоне этого спора в Варшаве заявили, что Польша поставлят Украине вооружения только в рамках старых контрактов.

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