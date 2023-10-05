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Оздемир обсудит в Киеве экспорт украинского зерна

Виталий Кропман
5 октября 2023 г.

Федеральный министр сельского хозяйства Оздемир в ходе визита в Киев поддержал расширение европейских "коридоров солидарности", то есть сухопутных и речных маршрутов экспорта украинского зерна.

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Вагоны с украиснким зерном на польско-украинской границе
Вагоны с украиснким зерном на польско-украинской границеФото: Damien Simonart/AFP

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) в четверг, 5 октября, прибыл в Украину, где, в частности, намерен обсудить проблемы с экспортом зерна. Министр заявил, что обсудит со своим украинским коллегой Николаем Сольским то, "как мы можем гарантировать, что украинское зерно окажется там, где оно крайне необходимо: на глобальном юге". Германия хочет и дальше помогать Украине экспортировать зерно и таким образом получать доход, приводит слова Оздемира агентство AFP.

В частности, министр сельского хозяйства ФРГ поддержал расширение европейских "коридоров солидарности", то есть сухопутных и речных вариантов доставки украинского зерна, призванных заменить экспорт через Черное море. "Мы также хотим укрепить наше сотрудничество в других областях сельского хозяйства, чтобы подготовить Украину к желаемому членству в ЕС", - цитирует Оздемира агентство dpa.

В июле Москва вышла из заключенной более года назад при посредничестве ООН и Турции Черноморской зерновой инициативы - соглашения, которое позволяло Украине транспортировать зерно через Черное море, несмотря на агрессивную войну России. С тех пор удары российских ракет и беспилотников повредили 130 украинских портовых объектов и уничтожили почти 300 000 тонн зерна. Как посчитали в правительстве Великобритании, этого достаточно, чтобы прокормить миллион человек в течение года.

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