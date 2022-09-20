Глава МИД Германии призвала укрепить ООН

Нынешняя сессия Генассамблеи ООН проходит под знаком войны в Украине, заявила Анналена Бербок перед вылетом в Нью-Йорк. Она пообещала поднять на сессии вопрос военных преступлений РФ и последствий войны.

Перед началом очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула важное значение Организации Объединенных Наций и призвала мировое сообщество ее укрепить. Сегодня мир нуждается в ООН "больше, чем когда-либо ранее", - заявила она во вторник, 20 сентября, в Берлине перед отправлением в Нью-Йорк.

Цель общих дебатов на сессии Генассамблеи - слушать друг друга с уважением и пониманием и находить совместные решения глобальных проблем, подчеркнула Бербок. Она напомнила, что одним из важнейших принципов ООН является равенство всех входящих в ее состав государств - "вне зависимости от того, маленькие они или большие, богатые или бедные, сильные или уязвимые, неважно, где они расположены на этой планете". "Вот почему Генеральная Ассамблея ООН, в которую входят 193 страны, является и подходящим местом, чтобы поговорить с коллегами из всех возможных уголков мира о их проблемах, потребностях, надеждах и планах, а также чтобы создавать союзы для решения общих проблем, которые для каждого из нас в отдельности слишком велики", - добавила она.

Бербок: Нынешняя сессия Генассамблеи ООН отличается от всех предыдущих

По словам немецкого министра, нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи отличается от предыдущих, поскольку проходит на фоне полномасштабной войны в Украине. Поэтому в Нью-Йорке пойдет речь в том числе о расследовании "ужасных преступлений, которые от лица России совершены в Украине" и привлечении к ответственности виновных. "Мы твердо стоим на стороне Украины и продолжим ее поддерживать - всем, в чем она нуждается, чтобы война и неизмеримые страдания людей в Украине закончились", - указала она.

Глава МИД ФРГ возложила на Россию ответственность за совершенный накануне удар по территории Южноукраинской АЭС и сообщила, что на сессии Генассамблеи ООН будет идти речь и о ситуации на украинских атомных электростанциях, которые РФ "использует в качестве разменной монеты в этой войне" и "берет в расчет возможную катастрофу для миллионов людей".

Одновременно Бербок отметила "драматические последствия" войны в Украине для многих регионов мира. По ее словам, она намерена поговорить с теми, "кто больше всего страдает от изменений климата и продовольственного кризиса" и вместе найти конкретные решения. "Мы несем ответственность не только за Европу, но и сообща - за весь мир", - добавила она.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.

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