В Киеве сообщили об обстреле Южноукраинской АЭС

В ночь на 19 сентября российские войска обстреляли ЮАЭС в Николаевской области, взрыв произошел в 300 м от ядерных реакторов, заявил "Энергоатом". Президент Украины указал, что РФ подвергает опасности весь мир.

Российские войска нанесли ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции, расположенной в Николаевской области. Обстрел был совершен минувшей ночью, сообщило в понедельник, 19 сентября, в Telegram-канале украинское госпредприятие "Энергоатом".

Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС, ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон, отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, указывается в заявлении. "Все три энергоблока ЮУАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции, к счастью, нет", - сообщает "Энергоатом". Предприятие опубликовало снимки с территории ЮАЭС и сообщило, что от удара ракеты осталась воронка диаметром 4 м и глубиной 2 м.

Власти в Киеве напомнили об угрозе ядерной катастрофы

В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликована видеозапись ракетного обстрела россиянами Южноукраинской атомной электростанции (ЮУАЭС). "Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно", - написал Зеленский в посте.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы. По его словам, совершив обстрел АЭС, РФ пытается "добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы". "Европа демонстрирует устойчивость в противодействии энергетической агрессии России, но необходимость остановить российский ядерный террор в Украине требует двойных усилий. Если наступит ядерная зима, проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной", - заявил он в Facebook.

В последние недели под пристальным вниманием мирового сообщества оказалась ситуация на Запорожской АЭС, подвергаемой постоянными обстрелами и находящейся в шаге от ядерной катастрофы. ЗАЭС оккупирована российскими войсками с начала марта, но ее продолжает обслуживать украинский персонал. Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ в начале сентября провела на станции несколько дней, затем на объекте остались два эксперта. 11 сентября "Энергоатом" заявил о полной остановке ЗАЭС, а 17 сентября МАГАТЭ сообщило о ее новом подключении к украинской энергосистеме.

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