"Референдумы" в Донбассе: главные события 209-го дня войны

В захваченных регионах Украины выбрали даты "референдумов". В Киеве и на Западе заявили, что не признают "фиктивное" голосование. Дума ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное положение".

На 209-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 20 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

В оккупированных регионах Украины назначили даты "референдумов"

Назначенные оккупационными войсками "администрации" двух регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей - а также "власти" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" почти одновременно объявили о принятом решении провести так называемые "референдумы" о присоединении к России.

Мероприятия во всех четырех регионах пройдут с 23 по 27 сентября. Представитель оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов при этом отмечал, что "голосование" будет в том числе и электронным.

Хотя "референдумы" еще официально не начались, заключенных в России уже принуждают "голосовать" за присоединение оккупированных регионов Украины к РФ, сообщает Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источники как минимум в двух колониях Ростовской области. По данным СМИ, администрации колоний заставляют "голосовать" в первую очередь заключенных с паспортами Украины, но этот процесс планируют распространить и на других людей, отбывающих наказание.

Рынок акций России завершил торги рекордным обвалом с февраля

Новости о проведении "референдумов" на оккупированных украинских территориях вызвали рекордный обвал на рынке акций РФ с февраля текущего года, когда российская армия начала военное вторжение в Украину. По итогам торгов 20 сентября индекс Мосбиржи составил около 2216 пунктов, что почти на 9 процентов ниже уровня закрытия предыдущего дня. Индекс РТС опустился на 9,3 процента, до примерно 1154 пунктов. Котировки большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 12,3 процента.

В Киеве заявили, что фиктивные "референдумы" ничего не изменят

Украинские власти, комментируя планы оккупационных "властей" уже на этой неделе провести в "ДНР","ЛНР", Запорожской и Херсонской областях "голосование" о присоединении к РФ, заявили, что эти действия для Киева ничего не изменят с точки зрения международного права.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "наивным шантажом" стремительную активизацию усилий по проведению "референдумов" в оккупированных регионах Украины. Он отметил, что одновременно с новостями о "голосовании" в Госдуме РФ были приняты поправки в законодательство, включающие определение "мобилизация", и назвал эти действия "страхом разгрома". "Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" не изменят положения России, указал в Twitter глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, РФ "как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли", а Украина в дальнейшем будет освобождать свои оккупированные территории, "что бы там ни говорили в России".

Запад не признает "референдумы" в оккупированных регионах Украины

Германия не собирается признавать результаты "референдумов" в оккупированных регионах Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с журналистами в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, "совершенно ясно, что эти фиктивные "референдумы" неприемлемы", а условия их проведения не соответствуют международным правам и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

В комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "референдумы" также названы фиктивными. Они, по словам Столтенберга, "не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины". "Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", - подчеркнул глава НАТО.

Планы Москвы провести "голосование" в частях Украины, оккупированных российскими войсками, также вызвали резкую критику США. "Соединенные Штаты никогда не признают притязаний России на любые аннексированные части Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-то иным, кроме как частью Украины. Мы однозначно отвергаем действия России", - сказал журналистам в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он назвал предстоящее голосование "посягательством на принципы суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы". По словам Салливана, очевидно, что результаты будут фальсифицировать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон со своей стороны заявил, что "референдумы" о присоединении оккупированных регионов Украины к РФ не будут признаны международным сообществом, назвав эти планы "циничными и пародийными". "Если бы идея референдума в Донбассе не была такой трагичной, это было бы смешно", - сказал он журналистам в Нью-Йорке. Макрон отметил, что предложение о проведении подобного "голосования" на востоке Украины представляет собой еще одну провокацию после вторжения России на территорию соседнего государства. " Я думаю, что то, что было объявлено Россией, - это пародия, - сказал Макрон. - Это цинизм, и очевидно, что это не будет признано международным сообществом".

В деокупированных городах нашли более 10 пыточных мест

Украина ежедневно фиксирует новые доказательства военных преступлений, совершенных войсками РФ на территориях Харьковской области, которые были освобождены в ходе контрнаступления ВСУ в начале сентября. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в деоккупированных городах найдено более 10 мест, где пытали людей, в том числе электротоком. Чиновник призвал международное сообщество к созданию трибунала, который должен расследовать военные преступления и привлечь виновных к ответственности.

Перед началом очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула, что нынешняя встреча отличается от предыдущих, поскольку проходит на фоне полномасштабной войны в Украине. Поэтому в Нью-Йорке пойдет речь в том числе о расследовании "ужасных преступлений, которые от лица России совершены в Украине" и привлечении к ответственности виновных. "Мы твердо стоим на стороне Украины и продолжим ее поддерживать - всем, в чем она нуждается, чтобы война и неизмеримые страдания людей в Украине закончились", - указала она.

Глава МИД ФРГ возложила на Россию ответственность за совершенный накануне удар по территории Южноукраинской АЭС и сообщила, что на сессии Генассамблеи ООН будет идти речь и о ситуации на украинских атомных электростанциях, которые РФ "использует в качестве разменной монеты в этой войне" и "берет в расчет возможную катастрофу для миллионов людей".

Британская разведка: Россия перебазировала подлодки из Крыма

По информации британской военной разведки, командование Черноморского флота РФ "почти наверняка передислоцировало подводные лодки класса "Кило" из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае". Речь идет о принятом в НАТО собирательном обозначении российских подводных лодок "Палтус" и "Варшавянка". "Это является крайне вероятным из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности, которое произошло в связи с усилением возможностей Украины совершать удары большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и основной аэродром морской авиации", - написало министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается далее, гарантия базирования российского Черноморского флота в Крыму, "по всей вероятности, была одной из причин, побудивших президента РФ Владимира Путина аннексировать этот полуостров в 2014 году", а сейчас безопасность его базы "напрямую подорвана продолжающейся агрессией России против Украины".

Великобритания выделит 2,6 млрд евро военной помощи Украине

"Премьер-министр Лиз Трасс воспользуется визитом в Нью-Йорк на этой неделе, чтобы подтвердить приверженность Великобритании безопасности и территориальной целостности Украины и объявить, что в следующем году Великобритания окажет Украине военную поддержку на том же уровне или даже большем, чем в 2022 году", - говорится в пресс-релизе, опубликованным на сайте британского правительства 20 сентября. Об этом Лиз Трасс заявит во время своего выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

В сообщении отмечается, что в текущем году Соединенное Королевство выделило 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд евро) Киеву, став "вторым крупнейшим донором военной помощи Украине". Точный характер военной поддержки со стороны Великобритании в 2023 году будет определяться исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. Однако ожидается, что она будет включать такое оборудование, как реактивные системы залпового огня.

Госдума РФ ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное положение"

Российская Госдума приняла поправки к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, которые вводят в УК понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". 20 сентября законопроект был рассмотрен и принят во втором чтении, а затем - в третьем, сообщается на сайте Думы.

Ко второму чтению в законопроект внесли ряд новых статей УК. Речь идет, в частности, о "Добровольной сдаче в плен" (статья 352.1) и "Мародерстве" (статья 356.1). "За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство - вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63)", - указал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, ознакомившийся с документом. Кроме того, документ ужесточает наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК), оно составит до 10 лет колонии.

УЕФА не допустил сборную России по футболу до отбора на Евро-2024

Сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024 - сообщение об этом размещено на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Таким образом, российские футболисты не допущены к участию в турнире. РФС называет официальную причину - принятое в феврале из-за военного вторжения России в Украину "решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации", однако указывает, что собирается оспорить этот запрет. Предыдущая попытка РФС оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в июле окончилась неудачей.

Смотрите также: