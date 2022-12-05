Слова Макрона о гарантиях Запада РФ вызвали удивление в ФРГ

В правящей в Германии коалиции с недоумением отреагировали на слова президента Франции о том, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности, когда она вернется к переговорам с Украиной.

Удивление и неприятие - этими двумя словами можно охарактеризовать реакцию представителей правительственной коалиции Германии на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности, которые союзники по НАТО должны предложить России, когда она вернется за стол переговоров с Украиной.

"Слова Макрона изумляют. НАТО никогда не угрожала России, а, наоборот, создала общую структуру для решения вопросов безопасности, приняв Основополагающий акт НАТО-Россия", - заявил в воскресном интервью газете Die Welt эксперт по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid).

В данный момент, по его словам, речь идет о гарантиях европейской безопасности со стороны России и укреплении безопасности в Европе на случай российской агрессии. "До тех пор пока Россия проводит империалистическую внешнюю политику, общеевропейский мирный порядок, включающий в себя РФ, невозможен", - уверен немецкий социал-демократ.

Макрон предложил дать Путину "гарантии безопасности"

В интервью телеканалу TF1 4 декабря Эмманюэль Макрон сообщил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал будущую архитектуру безопасности в Европе с американским президентом Джо Байденом. Владимир Путин неоднократно выражал опасения, что "НАТО приближается к его дверям и способно развернуть оружие, которое может угрожать России", напомнил французский президент. "Эта тема будет одним из факторов для мирного урегулирования, поэтому мы должны к ней подготовиться", - уверен Макрон.

Йоханн Вадефуль: Макрон переворачивает все с ног на голову Фото: imago images/Political-Moments

"Крайне проблематичным" назвал предложение Макрона депутат бундестага от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). По его мнению, высказывание французского президента должно стать темой срочного обсуждения между ЕС и НАТО.

Макрон "переворачивает все с ног на голову", поскольку гарантии безопасности, в первую очередь, нужны Украине, подчеркнул Вадефуль. "Представляя НАТО причиной для беспокойства в вопросах безопасности, он (Макрон - Ред.), прежде всего, к сожалению, поощряет российскую пропаганду", - посетовал немецкий политик.

СвДП: "Агрессия исходит от Москвы"

Эксперт по вопросам внешней политики партии "Союз-90"/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) считает, что гарантии безопасности важны, "но не в одностороннем порядке". "Тот, кто их требует, должен вначале озвучить обещанные гарантии безопасности для Украины", - пояснил Триттин в интервью газете Die Welt.

Член парламентской фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Ульрих Лехте (Ulrich Lechte), в свою очередь, отдал должное дипломатической инициативе Макрона, одновременно заметив, что "агрессия всегда исходила от Москвы". "Условием для подобных переговоров должна стать готовность Украины и России", - уточнил Лехте.

Немецкие правые попопулисты и левые поддержали инициативу Макрона

Лидер АдГ Тино Хруппала обвинил правительство ФРГ в несостоятельности Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Председатель оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), напротив, положительно оценил высказывание Макрона. Тот факт, что эта "давно назревшая инициатива" исходит не из Берлина, а из Парижа, по выражению Хруппалы, является "признанием несостоятельности" правящей правительственной коалиции ФРГ. Макрон справедливо отметил, что "законные интересы России в сфере безопасности необходимо принимать во внимание", добавил лидер АдГ.

Депутат бундестага от Левой партии Ян Корте (Jan Korte) также считает, что предложение президента Франции требует внимательного изучения. А лидер немецких левых Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) в интервью газете Rheinische Post приветствовал заявление Макрона: "Нам срочно нужны мирные переговоры, чтобы положить конец этой несчастной войне. Поэтому инициатива Макрона правильная".

Президент Франции не уточнил, как именно он представляет себе гарантии безопасности, которые Запад должен предоставить России. В начале декабря Москва и Вашингтон заявили, что, в принципе, готовы к переговорам. Однако президент США Джо Байден подчеркнул, что будет разговаривать с Путиным лишь в том случае, если тот проявит заинтересованность в прекращении войны. Киев заявляет, что переговоры возможны при условии полного выведения российских войск с территории Украины.

Смотрите также: