  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон призвал союзников по НАТО развеять опасения Владимира ПутинаФото: Dominique Jacovides/abaca/picture alliance
ПолитикаГермания

Слова Макрона о гарантиях Запада РФ вызвали удивление в ФРГ

Марина Барановская
8 мин. назад

В правящей в Германии коалиции с недоумением отреагировали на слова президента Франции о том, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности, когда она вернется к переговорам с Украиной.

https://p.dw.com/p/4KUje

Удивление и неприятие - этими двумя словами можно охарактеризовать реакцию представителей правительственной коалиции Германии на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности, которые союзники по НАТО должны предложить России, когда она вернется за стол переговоров с Украиной.

"Слова Макрона изумляют. НАТО никогда не угрожала России, а, наоборот, создала общую структуру для решения вопросов безопасности, приняв Основополагающий акт НАТО-Россия", - заявил в воскресном интервью газете Die Welt эксперт по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid).

В данный момент, по его словам, речь идет о гарантиях европейской безопасности со стороны России и укреплении безопасности в Европе на случай российской агрессии. "До тех пор пока Россия проводит империалистическую внешнюю политику, общеевропейский мирный порядок, включающий в себя РФ, невозможен", - уверен немецкий социал-демократ.

Макрон предложил дать Путину "гарантии безопасности"

В интервью телеканалу TF1 4 декабря Эмманюэль Макрон сообщил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал будущую архитектуру безопасности в Европе с американским президентом Джо Байденом. Владимир Путин неоднократно выражал опасения, что "НАТО приближается к его дверям и способно развернуть оружие, которое может угрожать России", напомнил французский президент. "Эта тема будет одним из факторов для мирного урегулирования, поэтому мы должны к ней подготовиться", - уверен Макрон.

Депутат от ХДС Йоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль: Макрон переворачивает все с ног на головуФото: imago images/Political-Moments

"Крайне проблематичным" назвал предложение Макрона депутат бундестага от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). По его мнению, высказывание французского президента должно стать темой срочного обсуждения между ЕС и НАТО.

Макрон "переворачивает все с ног на голову", поскольку гарантии безопасности, в первую очередь, нужны Украине, подчеркнул Вадефуль. "Представляя НАТО причиной для беспокойства в вопросах безопасности, он (Макрон - Ред.), прежде всего, к сожалению, поощряет российскую пропаганду", - посетовал немецкий политик.

СвДП: "Агрессия исходит от Москвы"

Эксперт по вопросам внешней политики партии "Союз-90"/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) считает, что гарантии безопасности важны, "но не в одностороннем порядке". "Тот, кто их требует, должен вначале озвучить обещанные гарантии безопасности для Украины", - пояснил Триттин в интервью газете Die Welt.

Член парламентской фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Ульрих Лехте (Ulrich Lechte), в свою очередь, отдал должное дипломатической инициативе Макрона, одновременно заметив, что "агрессия всегда исходила от Москвы". "Условием для подобных переговоров должна стать готовность Украины и России", - уточнил Лехте. 

Немецкие правые попопулисты и левые поддержали инициативу Макрона

Лидер АдГ Тино Хруппала
Лидер АдГ Тино Хруппала обвинил правительство ФРГ в несостоятельностиФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Председатель оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), напротив, положительно оценил высказывание Макрона. Тот факт, что эта "давно назревшая инициатива" исходит не из Берлина, а из Парижа, по выражению Хруппалы, является "признанием несостоятельности" правящей правительственной коалиции ФРГ. Макрон справедливо отметил, что "законные интересы России в сфере безопасности необходимо принимать во внимание", добавил лидер АдГ.

Депутат бундестага от Левой партии Ян Корте (Jan Korte) также считает, что предложение президента Франции требует внимательного изучения. А лидер немецких левых Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) в интервью газете Rheinische Post приветствовал заявление Макрона: "Нам срочно нужны мирные переговоры, чтобы положить конец этой несчастной войне. Поэтому инициатива Макрона правильная".

Президент Франции не уточнил, как именно он представляет себе гарантии безопасности, которые Запад должен предоставить России. В начале декабря Москва и Вашингтон заявили, что, в принципе, готовы к переговорам. Однако президент США Джо Байден подчеркнул, что будет разговаривать с Путиным лишь в том случае, если тот проявит заинтересованность в прекращении войны. Киев заявляет, что переговоры возможны при условии полного выведения российских войск с территории Украины.

Смотрите также:

Зачем Шольц звонил в Кремль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сигнал Путину с Бали от Си Цзиньпина и Байдена: ядерным оружием грозить нельзя. DW новости (14.11.2022)

Сигнал Путину с Бали от Си Цзиньпина и Байдена: ядерным оружием грозить нельзя. DW новости (14.11.2022)

Вместо Владимира Путина на саммит G20 на острове Бали отправился Сергей Лавров. Олаф Шольц уверен, что причиной стала нарастающая критика со стороны лидеров других государств. Ну а Джо Байден и Си Дзиньпин послали российскому президенту недвусмысленный сигнал.
Политика14 ноября 2022 г.33:25 мин.
external

Сигнал Путину из Китая: ядерная угроза нервирует Олафа Шольца и Си Цзиньпина. DW Новости (04.11.22)

Сигнал Путину из Китая: ядерная угроза нервирует Олафа Шольца и Си Цзиньпина. DW Новости (04.11.22)

Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в Китайскую Народную Республику, который эксперты называют трудным. Главу немецкого правительства в пятницу принял глава КНР и коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. Политики обсудили сложную геополитическую ситуацию в связи с войной в Украине, которую развязал Кремль, а также угрозу применения им ядерного оружия.
4 ноября 2022 г.37:38 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский: Украинская ПВО сбила большинство российских ракет

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Президент РФ Владимир Путин" с бочкой нефти смотрит вдаль - в ту сторону, куда указывает стоящая рядом табличка с надписью "Запад". Карикатура DW

Эмбарго на российскую нефть, или Туманные перспективы Путина

Эмбарго на российскую нефть, или Туманные перспективы Путина

Экономика и бизнес2 ч. назад
Девушка с флажком на Красной площади

Татьяна Лазарева: Нужно достучаться до каждого россиянина

Татьяна Лазарева: Нужно достучаться до каждого россиянина

Политика5 ч. назад
Силуэт человека в шляпе

Шпионы на улицах Бонна

Шпионы на улицах Бонна

Культура6 ч. назад
Осенний лес

Почему в Германии так любят березки

Почему в Германии так любят березки

Туризм6 ч. назад
Человек в свитере с капюшоном держит ноутбук

Насколько компании в Германии защищены от хакерских атак?

Насколько компании в Германии защищены от хакерских атак?

Экономика и бизнес14 ч. назад
Строительство военного корабля компанией ThyssenKrupp Marine Systems на верфи в Киле

SIPRI: Рынок вооружений преодолевает последствия пандемии

SIPRI: Рынок вооружений преодолевает последствия пандемии

Политика17 ч. назад
На главную страницу