  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир ПутинФото: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images
КонфликтыРоссия

Макрон объяснил решения Путина последствиями изоляции

Даниил Сотников
1 ч. назад

Кроме того, по мнению французского президента, Путин считает, что после 1990-х западные лидеры не уважали его в достаточной степени.

https://www.dw.com/ru/makron-obasnil-resenia-putina-strategiej-gegemonii-i-posledstviami-izolacii/a-63216765

К решению президента России Владимира Путина напасть на Украину привела комбинация из ресентимента, стремления к гегемонии в регионе и последствия его изоляции во время пандемии, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNN в пятницу, 23 сентября.

"У меня нет рационального объяснения (мотивам Путина. - Ред.). Я думаю, это комбинация ресентимента, стратегия гегемонии в регионе и, я бы сказал, это последствия Covid-19 - его изоляции", - ответил французский президент на вопрос о причинах решения Путина напасть на Украину.

"Несколько месяцев назад Путин утверждал: НАТО ведет себя агрессивно по отношению к нам, я только реагировал на ситуацию. Но теперь всем очевидно, что именно президент Путин был тем лидером, который решил начать войну", - подчеркнул Макрон.

Макрон объяснил, зачем говорит с Путиным по телефону

До и после начала войны французский президент был одним из немногих мировых лидеров, который регулярно общался с Путиным по телефону, призывая его остановить вторжение. Последняя беседа между двумя президентами состоялась 11 сентября. 

"У него есть чувство, что мы после 1990-х не уважали его в достаточной степени", - объяснил Макрон. Французский лидер подчеркнул, что в его диалоге с Путиным по-прежнему есть смысл, указав, что благодаря этому удалось организовать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АСЭ. "Мы, я надеюсь, находимся в финальной стадии заключения соглашения о защите этой станции и движения в сторону ее демилитаризации", - рассказал Макрон.

Он подчеркнул, что страны Запада продолжат поддерживать Украину, и отметил, что именно Киев должен принимать решения об условиях мира и переговоров с Россией.

Смотрите также:

Эксперты о мобилизации: "Это признак слабости Путина"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Это уже как агония": украинцы о мобилизации в России (21.09.2022)

"Это уже как агония": украинцы о мобилизации в России (21.09.2022)

Многие украинские политики прокомментировали новость об объявлении частичной мобилизации в России с сарказмом. А что думают простые украинцы, страдающие от войны? Боятся ли они эскалации? Опрос на улицах Киева.
Конфликты
21 сентября 2022 г.
02:00 мин.
Протесты в Москве против путинского указа о мобилизации

Комментарий: Путинская мобилизация может стать концом его режима

Комментарий: Путинская мобилизация может стать концом его режима

Объявив мобилизацию, Путин сделал большой шаг к разрыву с теми россиянами, на лояльность которых все последние годы опиралась его власть, считает Федор Крашенинников.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Колонка
Политика
20 ч. назад
external

Путин объявил мобилизацию: Россия по уши в войне. DW Новости (21.09.2022)

Путин объявил мобилизацию: Россия по уши в войне. DW Новости (21.09.2022)

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, хотя ранее такой сценарий Кремлем много раз отрицался. В Украине не придали этому особого значения. А на Западе считают мобилизацию признаком провала Кремля.
21 сентября 2022 г.
39:28 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Очередь на медкомиссию в военкомате

Германия готова предоставлять убежище "уклонистам" из РФ

Конфликты
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о бегстве от мобилизации в РФ. Две руки тянутся друг другу, как на картине Микеланджело "Сотворение Адама". Надпись над одной рукой - "оставшиеся", над другой - "уехавшие".

Бегство от мобилизации в РФ: догонят ли уехавших оставшиеся?

Бегство от мобилизации в РФ: догонят ли уехавших оставшиеся?

Политика
2 ч. назад
Cосиски

В Германии предложили запретить секс мужчинам-мясоедам. Что?

В Германии предложили запретить секс мужчинам-мясоедам. Что?

Мозаика
20 ч. назад
Протесты в Москве против объявленной Путиным мобилизации

В РФ будет нарастать вал протестов. Политолог о мобилизации

В РФ будет нарастать вал протестов. Политолог о мобилизации

Конфликты
20 ч. назад
Карикатура DW: голубь мира в автозаке

Протесты в РФ, или Настоящие преступления по версии властей

Протесты в РФ, или Настоящие преступления по версии властей

Конфликты
21 ч. назад
Российские военные на оккупированной РФ территории Украины

Эксперты: Мобилизация не поможет РФ, а война придет ко всем

Эксперты: Мобилизация не поможет РФ, а война придет ко всем

Конфликты
21 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр DW Новости Шоу

Обмен "азовцев". Побег от мобилизации. DW Новости Шоу

Обмен "азовцев". Побег от мобилизации. DW Новости Шоу

Политика
22 ч. назад
60:26 мин.
На главную страницу