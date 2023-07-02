Минобороны Украины: За неделю освобождено 37 кв. км

На 495-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 3 июля (время московское).

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Украинские силы продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и за прошедшую неделю освободили в общей сложности 37 кв. км, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. "На Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на - Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", - написала она в Telegram . По словам Маляр, за неделю на востоке Украины освобождена площадь в 9 кв. км. При этом на юге Украины ВСУ ведут наступательную операцию в районах населенных пунктов Новодаровка, Приютное, Новоданиловка, Работино, Новоселка и Старомайорское, за неделю освобожденные территории увеличились на 28,4 кв. км, отметила далее Маляр.

В Гааге открылся Центр по преследованию преступления агрессии против Украины

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В Гааге открылся Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины, передает корреспондент DW. Бюро является первым шагом на пути к возможному трибуналу над руководством РФ, отмечает агентство AFP. В состав центра входят представители Украины, Евросоюза, США и Международного уголовного суда. По данным AFP, в задачи бюро будет входить проведение расследования и сбор доказательств.

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В Сумской области объявлена воздушная тревога. В регионе работает система противовоздушной обороны, сообщил мэр Сум Александр Лысенко. Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

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На юго-востоке Берлина неизвестные в ночь на 3 июля подожгли транспортное средство некоммерческой организации, занимающейся помощью беженцам из Украины. Задержать никого не удалось. Экстренные службы потушили пламя. Полиция ведет расследование.

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Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовали видеообращение на фоне информации о гибели парламентария в ходе боев в Украине. На записи мужчины сидят за столом и пьют чай, говорят по-чеченски и по-русски. Делимханов демонстрирует экран смартфона с датой и временем - 2 июля, 20.47.

В середине июня телеканал министерства обороны РФ "Звезда" сообщил о ранении чеченского командира, ссылаясь на представителей Госдумы. Воюющий в рядах ВСУ украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов тогда же писал в соцсетях, что Делимханов был убит при обстреле в Приморске Запорожской области.

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Федеральная служба безопасности РФ заявила о предотвращенном подрыве автомобиля "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. По версии спецслужбы, был задержан россиянин, которого завербовала Служба безопасности Украины. Мужчина дал признательные показания российскому ведомству, добавили в ФСБ. Украинская спецслужба пока не комментировала эту информацию.

Британская разведка: Каждый четвертый житель Украины - вынужденный переселенец

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Четверть жителей Украины стали вынужденными переселенцами из-за вторжения войск РФ, сообщает военная разведка Великобритании. По оценке ООН, 6,3 млн украинцев остаются беженцами, еще более 5 миллионов - внутренне перемещенными лицами, пишет министерство обороны Соединенного Королевства. До войны население страны составляло 44 млн человек, отметил Лондон.

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В России нет необходимости в новой мобилизации из-за ухода частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" из зоны военных действий в Украине, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка", - приводит государственное агентство ТАСС слова депутата. Боевиков ЧВК есть "чем и кем заменить", добавил Картаполов.

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Очередь автомобилей, образовавшаяся у въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края, выросла до 8 километров, сообщил "министр транспорта" аннексированного Крыма Николай Лукашенко. Время ожидания составляет до 5 часов, добавил он. Двумя днями ранее на линии досмотра на объект направили дополнительных сотрудников.

В октябре 2022 года Крымский мост был поврежден в результате взрыва. Автомобильное движение возобновилось в декабре того же года, железнодорожное - в мае. Автотранспорт подлежит досмотру.

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Ночью российские войска вновь атаковали украинскую территорию иранскими ударными беспилотными летательными аппаратами Shahed-136/131 с юго-восточного направления, сообщили Воздушные силы Украины. Зафиксировано 17 дронов, 13 из них были уничтожены, еще 4 не достигли своих целей, уточнили в ВСУ. По предварительных данным, обошлось без потерь, добавили военные.

FT: Евросоюз может разрешить будущей "дочке" РСХБ доступ к SWIFT

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Офис Россельхозбанка в Москве (фото из архива) Фото: Vlad Karkov/ZUMAPRESS/picture alliance

Евросоюз рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку (РСХБ), находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию с допуском к мировой финансовой сети SWIFT, пишет газета Financial Times со ссылкой на пятерых собеседников, знакомых с ситуацией. Этот шаг позволит будущей "дочке" российского финансового института обрабатывать платежи, связанные с экспортом зерна, отмечает издание. Решение направлено на защиту Черноморской зерновой инициативы, находящейся под угрозой срыва, указали в FT.

План был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН и стал предметом обсуждения на саммите ЕС несколькими днями ранее как потенциальное средство убедить Москву продлить "зерновую сделку", добавило издание. По словам двух собеседников FT, cторонники идеи восприняли ее как "наименее плохой вариант" с целью обеспечить поддержку зерновой инициативы Кремлем.

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Украинские войска 2 июля осуществляли контрнаступление на 6 участках фронта и добились успеха на некоторых из них, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на ряд источников в своем ежедневном докладе. Речь в нем идет также о конфликте российского Минобороны с рядом российских "военкоров", которые не согласились с официальной версией разгрома украинского десанта в районе Херсона. Преувеличенное восхваление этой победы может быть связано с тем, что другими успехами российское военное командование на фоне украинского контрнаступления похвастаться не может, пишут аналитики.

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В Россию за последние годы были увезены 700 тысяч детей из Украины, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. "В последние годы семьсот тысяч детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта..., нашли убежище именно у нас. Многие - вместе с родителями, а воспитанники детских домов - вместе с воспитателями", - написал он.

Киев: Для ускорения контрнаступления нужны истребители F-16

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Истребители F-16 (фото из архива) Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance/dpa

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для ускорения контрнаступления Киеву нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие. Он отметил преимущество России в воздухе и большое число мин. "Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

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В Кировоградской области в центральной части Украины прогремели взрывы, сообщают Воздушные силы ВСУ. В регионе работает система ПВО. До этого взрывы прозвучали в городе Запорожье, подконтрольном Киеву. Командование ВВС Украины в своем Telegram-канале также предупредило об угрозе ракетных ударов в Полтавской области.

Число жертв удара по Краматорску увеличилось до 13 человек

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Число жертв российской атаки на Краматорск увеличилось до 13 человек. В больнице скончалась писательница Виктория Амелина, получившая ранения в результате попадания российской ракеты в кафе.

Виктория Амелина выпустила дебютную книгу "Синдром ноября, или Homo Compatiens" в 2014 году, а ее второй роман "Дом для дома" был переведен на другие языки и получил ряд литературных премий. В 2021 году она основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области. В последнее время она занималась документацией российских военных преступлений в организации Truth Hounds.

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В результате удара по Краматорску 27 июня погиб ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, сообщил телеканал CBS со ссылкой на семью погибшего. Минобороны РФ в тот день заявило о поражении "пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ". Власти Украины утверждают, что удар был нанесен по краматорскому кафе. В результате погибли 12 человек, в том числе 4 ребенка. 29 июня CNN сообщил, что при ударе РФ по Краматорску погибли двое военных из США и Великобритании.

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Украинские солдаты рядом с танком Leopard Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Германия и Польша до сих пор не могут прийти к соглашению об открытии ремонтного центра для немецких танков Leopard, который должен был начать работу еще в конце мая. Об этом пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в немецкой оборонной промышленности. О будущем открытии такого центра в Польше в конце апреля сообщил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), оценив затраты на его строительство в 150 миллионов евро. Однако до сих пор не существует даже одобренного всеми сторонами плана будущего центра. Представители немецкой оборонной промышленности обвиняют в затягивании процесса польскую сторону, пишет Der Spiegel. Между тем открытие центра крайне важно для успеха украинского контрнаступления - несколько танков Leopard были повреждены в ходе боев и требуют ремонта.

Хроника событий 2 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 июля 00.00 - 13.59 >>>

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