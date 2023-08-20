F-16 из Нидерландов и Дании и иные события 543-го дня войны

Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, оба королевства пообещали передать Украине истребители F-16. Россию вновь атаковали дроны, пострадали Курск, а также Белгородская, Ростовская и Московская области.

На 543-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 20 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Самым громким событием воскресенья стали заявления правительств Нидерландов и Дании о передаче Украине десятков американских истребителей F-16, которые Киев запрашивал уже несколько месяцев. Предоставить ВСУ эти самолеты правительства обоих королевств пообещали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который в один день посетил Нидерланды, а затем Данию после аналогичного визита в Швецию накануне.

Зеленский в Нидерландах: 42 истребителя F-16

Утром Зеленский вместе с женой и командой чиновников прибыл на авиабазу в Эйндховен, где провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам президента Украины, с Рютте достигнута договоренность о том, что после тренировки украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 Киев получит 42 этих американских самолета. "И это только начало. Спасибо, Нидерланды!" - заявил Зеленский, назвав достигнутые договоренности "историческим мощным, мотивационным" шагом по усилению воздушного щита Украины.

Однако Марк Рютте заявил, что пока не может точно сказать, сколько именно истребителей F-16 его страна передаст Украине. В настоящее время у Нидерландов есть 24 действующих F-16, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу, пишет Reuters.

Зеленский в Дании: 19 самолетов F-16, из них 6 - уже к Новому году

Во второй половине украинский президент прибыл на юг Дании, где на авиабазе Скридструп встретился с премьер-министром этого королевства Метте Фредериксен. Датский премьер по итогам переговоров сообщила, что ее страна передаст Украине 19 истребителей F-16. "Надеемся поставить Украине шесть самолетов F-16 к Новому году", - сообщила она. Еще восемь истребителей, по словам Фредериксен, будут поставлены Украине в 2024 году, а оставшиеся пять - в 2025-м.

В свою очередь украинский лидер указал, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании, работа ведется над скоростью подготовительных мер по передаче Киеву 19 истребителей. Кроме того, на переговорах с Фредериксен обсуждалась возможность расширения учебных миссий, указал далее Зеленский.

По словам Фредериксен, в Дании сейчас находятся более 70 украинских военнослужащих, прибывших на обучение управлению американскими истребителями.

Ход боевых действий: ВСУ отбили атаки на трех направлениях

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска за сутки нанесли по украинской территории 22 авиационных удара и совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По его данным, украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

В общей сложности на фронте произошло 22 боевых столкновения. В вечерней оперативной сводке указывается, что силы РФ пытались наступать на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях, однако успеха не имели. Наступательная операция ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается, отмечается далее.

Интенсивные обстрелы ВС РФ Волчанска и Купянска Харьковской области

Российское военные весь день интенсивно обстреливают города Волчанск и Купянск в Харьковской области, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов. В Волчанске в результате обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения, возник пожар в жилом доме и неэксплуатируемом здании лечебного учреждения.

В Купянске, по предварительным данным, были ранены 10 человек. При оказании медицинской помощи также пострадал 35-летний фельдшер. Кроме того, были повреждены нежилые здания и автомобили.

Дроны в Белгородской, Курской, Ростовской и Московской областях

Россию в очередной раз атаковали беспилотники. В Курске в ночь на воскресенье БПЛА врезался в крышу железнодорожного вокзала, в результате возник пожар, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол, утверждает он. Позже глава региона сообщил, что пострадали крыша, фасад здания и одна платформа, есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

В тот же день, по данным властей РФ, были уничтожены три беспилотника над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что они были сбиты днем в воскресенье над Белгородом системами ПВО. Ранее он утверждал, что на подлете к городу были уничтожены 12 воздушных целей.

Еще три беспилотника были сбиты ранним утром 20 августа в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев назвал появление БПЛА "попыткой теракта с использованием дронов-камикадзе". По словам Голубева, средства ПВО против дронов не применялись "из-за малого размера цели", зато "успешно отработали" средства радиоэлектронной борьбы. В итоге два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в одном километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет, утверждает губернатор.

О сбитых дронах сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. В ночь на 20 августа была предпринята "попытка пролета" беспилотника в Москву на южном направлении, написал он в Telegram. Средства противовоздушной обороны обнаружили беспилотник над Ступинским районом Московской области, заявили затем в Минобороны РФ. По его версии, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Как утверждает ведомство, устройство упало в безлюдном районе, пострадавших и разрушений на территории Москвы и Подмосковья нет. Аэропорты Домодедово и Внуково временно приостанавливали работу. По данным Telegram-каналов Baza и 112, был введен план "Ковер", который применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

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