Reuters: США одобрили отправку Украине истребителей F-16

Передача самолетов F-16 может произойти после того, как завершится подготовка украинских летчиков, пишет агентство.

Соединенные Штаты одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Об этом в четверг, 17 августа, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника агентства, Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов от третьих стран для передачи этих самолетов Украине, как только завершится подготовка украинских пилотов.

Нидерланды и Дания, которые возглавляют авиационную коалицию, ранее требовали от США предоставления таких заверений. Госсекретарь США Энтони Блинкен направил своим коллегам в Дании и Нидерландах письма с заверениями, что необходимые запросы будут одобрены, сказал чиновник.

Блинкен: Украина должна быть в состоянии защитить себя

"Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как поставкам боевых самолетов F-16 в Украину, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами, - говорится в письме Блинкена, копию которого получили журналисты Reuters. - Остается критически важным, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета".

По словам госсекретаря, одобрение запросов третьих стран на отправку истребителей позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 августа заявил, что Украина не получит истребители F-16 в ближайшие месяцы. "Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", - сказал он в эфире национального телемарафона. В то же время вопрос обучения украинских летчиков работе с этими боевыми машинами "сдвинулся с места", подчеркнул Игнат.

Смотрите также: