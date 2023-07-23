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Блинкен: Передача Украине истребителей F-16 займет месяцы

Даниил Сотников
35 мин. назад

По словам госсекретаря, даже если решение о передаче Киеву истребителей F-16 будет принято немедленно, на доставку и подготовку уйдут месяцы.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони БлинкенФото: Ichiro Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев - вне зависимости от того, когда будет принято решение, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 июля.

"Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время. Даже если решение по F-16 было бы принято завтра, пройдет несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться", - объяснил Блинкен.

На вопрос, считает ли он, что Украина получит американские истребители, госсекретарь ответил утвердительно. "Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их", - заявил Блинкен, подчеркнув, что "процесс по F-16 движется".

Белый дом: F-16 прибудут в Украину ближе к концу года

В начале июля официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что истребители F-16 американского производства прибудут в Украину ближе к концу этого года.

"Послушайте, F-16, вероятно, доберутся туда к концу года. Но мы не считаем, что одних F-16 будет достаточно, чтобы переломить ситуацию", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

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