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Украина получила очередной кредит от ЕС на 1,5 млрд евро

Ольга Лебедева
42 мин. назад

Новый кредит будет направлен на поддержание работы украинского государства и ремонт разрушенной инфраструктуры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Банкноты евро
ЕС направил Украине кредит на 1,5 млрд евроФото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Украина получила от ЕС кредит на 1,5 млрд евро в качестве очередного пакета помощи. Эти средства должны помочь обороняющейся от российского вторжения стране поддерживать работу государственных органов и ремонтировать поврежденную инфраструктуру, заявила во вторник, 22 августа, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). 

Еще больше средств Киев получит до конца текущего года и позже, указала она в Twitter. "Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по ремонту, восстановлению и поддержанию дееспособности государства", - отметила экс-министр обороны ФРГ.

Выплаченные средства являются частью обширной кредитной программы, одобренной в декабре на 2023 год и предусматривающей передачу Украине в общей сложности до 18 млрд евро. С их помощью украинское государство получает возможность выплачивать зарплаты и пенсии, поддерживать работу больниц, школ и приютов для переселенцев, а также восстанавливать линии электропередачи, водопроводы, дороги, мосты и другую разрушенную инфраструктуру. Программа помощи привязана к выполнению Киевом обязательств по 20 пунктам, в частности, борьбе с коррупцией и построению правового государства. Возврат денег предусмотрен с 2033 года и рассчитан на 35 лет.

Встреча фон дер Ляйен и Зеленского в Афинах

В тот же день фон дер Ляйен встретилась в Афинах с президентом Украины Владимиром Зеленским, котороый поблагодарил ее за ее усилия для налаживания экспорта и транзита украинской сельскохозяйственной продукции. "Важно полностью восстановить их с 15 сентября", - написал украинский лидер в сети микроблогов X (бывший Twitter).

Он добавил, что надеется на положительную оценку Еврокомиссией выполнения рекомендаций, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС, и открытие переговоров о вступлении до конца 2023 года. Кроме того, по словам Зеленского, стороны скоординировали позиции относительно будущего саммита для реализации предложенной Киевом "формулы мира".

Фон дер Ляйен заявила, что встреча с Зеленским была "продуктивной" и на ней речь шла о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС, а также европейской поддержке Украины на фоне российской агрессии. "Мы продолжим совместную работу для того, чтобы доставлять украинское зерно на мировые рынки и оказывать экономическую помощь", - указала в X глава Еврокомиссии.

Общий объем помощи ЕС Украине - 76 млрд евро

По данным Еврокомиссии на 22 августа, общий объем помощи ЕС Украине возрос до примерно 76 млрд евро. Эта сумма включает финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины со стороны ЕС, отдельных его стран и европейских финансовых институтов. Кроме того, в ней учтены средства, предоставленные странам ЕС на размещение украинских беженцев.

 

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