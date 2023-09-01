Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

На 555-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 1 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

ISW: ВСУ продолжают продвигаться на двух направлениях

Украинские войска продолжали контрнаступление под Бахмутом и на западе Запорожской области, добившись успехов на обоих участках фронта, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр. Маляр, в частности, заявила о продвижении ВСУ на направлении Новоданиловка - Новопрокоповка. Второе из этих сел находится к югу от села Работино, об освобождении которого украинские военные заявили 28 августа.

ISW также приводит заявление начальника Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем генштаба ВСУ Сергея Баранова, что в возможностях контрбатарейной борьбы украинские войска достигли паритета с российскими. По словам Баранова, артиллерийские системы с дальностью стрельбы 30-40 км, предоставленные странами НАТО, позволяют ВСУ уничтожать российские артсистемы, что заставляет россиян отводить свою артиллерию дальше от линии фронта.

Белый дом видит "значительный прогресс" в контрнаступлении ВСУ

Администрация США тоже отмечает "значительный прогресс" в течение последних трех дней в украинском контрнаступлении. "В течение последних 72 часов мы увидели значительный прогресс ВСУ на южном направлении, при наступлении в Запорожской области. Они сейчас добиваются определенных успехов против второй линии российской обороны", - сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. По его словам, теперь Украина должна решить, как развить свой успех.

"Это не значит, что они не осознают того, что впереди их ждут тяжелые бои при попытках продвинуться дальше на юг", - подчеркнул Кирби, назвав одной из возможных угроз попытку России нанести контрудар по украинским войскам. После преодоления укрепленной линии обороны России на южном направлении в западных спецслужбах начали испытывать осторожный оптимизм касательно дальнейшего продвижения ВСУ, сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Эстонская разведка: Россия перебрасывает подкрепления на юг

Россия была вынуждена перебросить дополнительные подразделения на юг Украины, чтобы остановить наступление ВСУ, заявил на брифинге глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг. По его словам, туда направили, в частности, подразделения Псковской воздушно-десантной дивизии, переброшенные из Бахмута, а также подразделения, выведенные из Лимана.

"Эти действия показывают, что Россия идет на достаточно большие риски, что доказывает, что ее резервы ограничены, их осталось немного", - сказал полковник Гросберг. Продвижение украинских сил Гросберг назвал медленным, но "продуманным и методичным".

ГУР Украины: Авиабаза Пскова была атакована с территории РФ

Атака беспилотников на военно-гражданский аэропорт Пскова в ночь на 30 августа, в результате которой повреждены и уничтожены несколько самолетов Ил-76, была совершена с территории России. Об этом заявил проекту The War Zone начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Мы работаем с территории России", - сказал он, не пояснив, совершили атаку сотрудники ГУР или российские партизаны. Он также отказался уточнить, какие дроны и в каком количестве использовались. По оценке Буданова, в результате атаки два военно-транспортных самолета Ил-76 на аэродроме были уничтожены и еще два - серьезно повреждены.

К такому же выводу пришли и аналитики The War Zone, проанализировав новые спутниковые снимки аэродрома. Издание также изучило видеозапись с инфракрасной камеры одного из беспилотников и установило, что дрон, сбросивший бомбу, находился под контролем диспетчера, и значит, запуск осуществлялся с небольшого расстояния, а не с использованием автономных дронов дальнего действия.

Удары дронов по территории России

Рано утром система ПВО под Белгородом сбила БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона. Город Курчатов в Курской области атаковали два беспилотника, заявил губернатор Роман Старовойт. По его словам, повреждены административное здание и жилой дом. Мэр Москвы Сергей Собянин написал о пресечении силами ПВО рядом с Люберцами "очередной попытки пролета беспилотника к Москве". По словам мэра, пострадавших и разрушений нет.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в результате ночной атаки беспилотника в Московской области произошел пожар на заводе, производящем электронику для ракет. "Собянин соврал - ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет", - заявил Юсов. Независимого подтверждения этой информации нет. МЧС РФ, Минобороны и другие ведомства не сообщали о возгорании на заводе.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству Reuters заявил, что количество атак "неопознанных" беспилотников по территории России будет только расти. "Это стадия войны, когда боевые действия постепенно переносятся на территорию РФ", - сказал Подоляк.

Politico: Танки Abrams будут поставлены Киеву в сентябре

Украина получит первые 10 танков M1 Abrams уже в середине сентября. Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, группа украинских военных уже завершила курс обучения на Abrams. Всего на полигонах воинских частей США, дислоцированных на территории Германии, прошли подготовку около 200 военнослужащих ВСУ. Соединенные Штаты обещали поставить в Украину 31 танк Abrams.

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Путин и Эрдоган 4 сентября проведут переговоры в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры со своим турецким коллегой по должности Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Накануне в Москве состоялась встреча глав МИД двух стран - Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Одной из главных тем стали "зерновая сделка" и ее альтернатива. Эрдоган ранее заявлял, что намерен содействовать возобновлению сделки в "расширенном" формате.

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