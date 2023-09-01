ГУР Украины: Авиабаза Пскова была атакована с территории РФ

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов не уточнил, как именно была осуществлена атака, при которой были повреждены и уничтожены четыре Ил-76.

Атака беспилотников на военно-гражданский аэропорт Пскова в ночь на 30 августа, в результате которой повреждены и уничтожены несколько самолетов Ил-76, была совершена с территории России. Об этом заявил проекту The War Zone в пятницу, 1 сентября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Мы работаем с территории России", - сказал Буданов, не сообщив, кто именно совершил атаку: сотрудники ГУР или российские партизаны. Он также отказался уточнить, какие дроны и в каком количестве использовались. По оценке генерала, в результате атаки два военно-транспортных самолета Ил-76 на аэродроме были уничтожены и еще два - серьезно повреждены.

К такому же выводу пришли и аналитики The War Zone, проанализировав новые спутниковые снимки аэродрома. "На снимках, сделанных Planet Labs после атаки, видны обугленные останки двух Candid (обозначение Ил-76 по кодификации НАТО. - Ред.) и двух, у которых, судя по всему, видны повреждения верхней части фюзеляжа в средней части самолета, где прикреплены крылья", - пишет The War Zone.

The War Zone: Дроны были запущены с небольшого расстояния

В распоряжении издания оказалась видеозапись с инфракрасной камеры одного из беспилотников. На опубликованном кадре виден горящий самолет. Аналитики проекта предположили, что дрон, сбросивший бомбу, находился под контролем диспетчера, а значит, запуск осуществлялся с небольшого расстояния, а не с использованием автономных дронов дальнего действия.

Аэродром Пскова, расположенный более чем в 700 километрах от границы с Украиной, был атакован беспилотниками в ночь на 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что "украинским дальнобойным оружием" поражена цель "за 700 километров". Других подробностей он не сообщил, в том числе о какой именно цели идет речь.

Первоначально Минобороны Украины утверждало, что уничтожены четыре Ил-76, а еще два были повреждены. В комментарии The War Zone Буданов назвал другую оценку. Российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы писало, что были повреждены четыре самолета.

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