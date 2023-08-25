Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

На 548-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 25 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Наступление ВСУ на юге Украины

На юге Украины подразделения ВСУ расширяют прорыв российских оборонительных сооружений, приближаясь ко второй линии обороны ВС РФ на западе Запорожской области в районе Работино, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики обращают внимание на кадры геолокации. На них видно, что ВСУ продвинулись дальше в направлении российских оборонительных рубежей к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова) и в южную часть Работино (10 км к югу от Орехова). При этом некоторые российские военные блогеры указывают, что российские силы сохраняют ограниченные позиции в южной части Работино, если таковые вообще имеются, а боевые действия продолжаются к востоку от этого села. Один из "военкоров" выразил обеспокоенность прорывом ВСУ российских оборонительных линий на западе Запорожской области, назвав его критическим моментом на поле боя, отмечают в ISW.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что украинское контрнаступление имеет частичный успех. Он отметил, что ВСУ столкнулись со значительными российскими силами, которые имели много месяцев на подготовку минных полей, танковых рвов и танковых заграждений "зубы дракона" в рамках очень сложного комплекса оборонительных укреплений. Поэтому, украинское контрнаступление продвигается "кроваво, долго и медленно", как предсказывали американские эксперты еще несколько месяцев назад, заявил Милли.

Беспилотники над Крымом

По данным Минобороны РФ, Украина ночью пыталась атаковать территорию России 42 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. В ведомстве утверждают, что над территорией аннексированного Крыма 9 беспилотников были уничтожены, 33 - "подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели".

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский возобновили штатную работу после ограничений, введенных в ночь на 25 августа, сообщили в Росавиации. Внуково в целях безопасности ограничило прием и вылет самолетов с 1.01 до 1.32 мск, уточнили в пресс-службе аэропорта, часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты. В Домодедово ограничения действовали с 01.01 до 01.30 мск.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили, что за волной поджогов на объектах госорганов и железных дорогах в РФ якобы стоят украинские спецслужбы, обманом склоняющие россиян к таким действиям через интернет. Как указали в центре общественных связей ФСБ, правоохранительными органами раскрыты все поджоги, на этапе судебного рассмотрения находятся еще 22 уголовных дела.

Ракетные удары по Одесской области

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 25 августа над Одесской областью уничтожены четыре российские ракеты. "Противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей", - говорится в Telegram-канале ВС. В сообщении указывается, что российские войска выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов Су-34 из района Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля со стороны Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БПЛА типа "Шахед" с направления Приморско-Ахтарск. Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил, утверждается в сообщении.

Военная помощь Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил предоставление Украине 18-го пакета военной помощи. Стоимость нового пакета составляет 94 млн евро, а общая стоимость финской военной помощи Украине за все время войны оценивается в 1,3 млрд евро. "Поддержка Украины Финляндией и нашими союзниками остается непоколебимой. Главным вопросом будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", - заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, как долго может продлиться обучение украинских летчиков и наземного персонала работе с американскими многоцелевыми истребителями F-16. "Надо, чтобы летчики знали, как пилотировать и воевать на этих самолетах. Необходимы техники для обслуживания истребителей. Нужно знать, как использовать вооружение F-16. По нашим оценкам, потребуется от 6 до 8 месяцев, чтобы подготовить эти команды", - сказала она.

Словения присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, согласованным странами "Группы семи", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Наши страны разделяют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", - сказал глава украинского государства.

Последствия предполагаемой гибели Пригожина для ЧВК "Вагнер"

Возможная гибель Евгения Пригожина наверняка окажет глубокое дестабилизирующее влияние на ЧВК "Вагнер", уверены аналитики британской разведки. Они полагают, что личные качества Пригожина, такие как гиперактивность, исключительная дерзость, стремление к результатам и чрезвычайная жестокость, пронизывали "Группу Вагнера", и вряд ли любой преемник сможет с ними сравниться.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" записали видеообращение к наемникам ЧВК "Вагнер", в котором предложили им перейти на сторону Украины и устроить новый марш на Москву, чтобы отомстить за предполагаемую гибель владельца ЧВК Евгения Пригожина. Этот видеоролик опубликовали сразу несколько Telegram-каналов. После вероятной гибели Пригожина, основателя "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, а также шефа службы логистики и безопасности "вагнеровцев" Валерия Чекалова компания осталась фактически без руководства, ее финансирование оказалось под вопросом.

Новые случаи незаконного вывоза украинских детей

На оккупированных территориях Украины зафиксированы новые случаи депортации украинских детей: их вывозят в Россию под предлогом "отдыха" и "оздоровления" в санаториях и на базах отдыха, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). "В частности, источники сообщают о пребывании украинских детей на территории Кабардино-Балкарской республики и Новосибирской области", - уточнил ЦНС.

Возможное продление запрета на импорт зерна из Украины

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия поддержали продление запрета на импорт зерна из Украины до конца года, заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус. Даже если ограничительные меры не удастся продлить, некоторые страны введут собственные запреты, указал он. Временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию действует до 15 сентября. Брюссель объяснил необходимость ограничений "исключительными обстоятельствами", включающими логистические сложности и недостаток в мощностях по хранению.

Паралимпийцы ФРГ - за отстранение россиян и белорусов

Немецкие паралимпийцы не видят альтернативы исключению россиян и белорусов из состава участников Паралимпийских игр 2024 года. При этом глава Немецкого союза спортсменов с ограниченными возможностями (DBS), выполняющего в Германии также и функции Национального паралимипийского комитета, Фридхельм Юлиус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher) высказался и против участия атлетов из РФ и Беларуси в "нейтральном" статусе. "В странах, находящихся в состоянии войны, не существует нейтралитета", - пояснил он. По мнению Бойера, позиция Международного олимпийского комитета по допуску к состязаниям российских и белорусских спортсменов, не замеченных в открытой поддержке войны, "безумна".

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