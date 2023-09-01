США видят "значительный прогресс" в контрнаступлении ВСУ

Администрация США отмечает "значительный прогресс" в течение последних трех дней в украинском контрнаступлении, сообщил в пятницу, 1 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. "В течение последних 72 часов мы увидели значительный прогресс ВСУ на южном направлении, при наступлении в Запорожской области. Они сейчас добиваются определенных успехов против второй линии российской обороны", - сказал Кирби. По его словам, теперь Украина должна решить, как развить свой успех.

"Это не значит, что они не осознают того, что впереди их ждут тяжелые бои при попытках продвинуться дальше на юг", - подчеркнул Кирби, назвав одной из возможных угроз попытку России нанести контрудар по украинским войскам.

WSJ: Успехи ВСУ вселяют западным спецслужбам "осторожный оптимизм"

В августе высокопоставленные собеседники издания The New York Times (NYT) называли основной целью контрнаступления разрыв так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымом, направленный на то, чтобы отрезать российские силы. По данным NYT, американские стратеги предлагали украинскому командованию сконцентрироваться на южном направлении и не слишком рассредоточивать ресурсы.

В конце августа стало известно, что ВСУ удалось прорваться через возведенные российскими силами фортификационные сооружения, известные как "линия Суровикина" (по фамилии бывшего командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина. - Ред.).

После преодоления укрепленной линии обороны России на южном направлении в западных спецслужбах начали испытывать осторожный оптимизм касательно дальнейшего продвижения ВСУ, сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Об успешном продвижении ВСУ в ходе контрнаступления говорил накануне и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Украинцы постепенно завоевывают позиции, они оттесняют россиян и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, несмотря на минные поля", - заявил Столтенберг в интервью американскому телеканалу CNN. По словам генсека НАТО, украинцы в ходе тяжелых боев "добиваются успехов, которые набирают обороты".

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