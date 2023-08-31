Новые атаки дронов в РФ и другие события 554-го дня войны

На 554-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 31 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

По информации Генштаба ВСУ, за сутки россияне нанесли 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершили 52 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В течение суток произошло 25 боевых столкновений, указывается в вечерней оперативной сводке. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, отмечается далее. Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника, сообщил украинский Генштаб.

Среди прочего, ВС РФ нанесли удар по центру Купянска Харьковской области. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, при обстреле был ранен один мужчина. "Есть повреждения нежилых помещений, админзданий и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы", - заявил он.

Столтенберг похвалил темпы наступления ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно отозвался о контрнаступлении ВСУ. "Украинцы постепенно завоевывают позиции, они оттесняют россиян и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, несмотря на минные поля", - заявил он в эфире телеканала CNN. По словам Столтенберга, украинцы в ходе тяжелых боев "добиваются успехов, которые набирают обороты". Генсек НАТО не согласился с критикой якобы медленного продвижения ВСУ. "Украинцы снова превзошли ожидания. Нельзя забывать, что все началось в прошлом году с полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но украинцы освободили север, восток - Харьковскую область, территорию на юге - Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов", - сказал Столтенберг.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что дальнобойное оружие украинского производства поразило цель на расстоянии 700 километров. Такие данные предоставило ему министерство стратегической промышленности. На это заявление украинского президента обратил внимание Telegram-канал "Псковская губерния", указав, что атакованный дронами псковский аэропорт расположен примерно в 700 км от границы с Украиной. Официально Киев не брал на себя ответственность за эту атаку.

Новые атаки дронов в регионах РФ

Российские регионы вновь подверглись атакам беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ночью в Воскресенском районе дроне, летевшем в сторону российской столицы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В аэропортах Москвы ночью задержали или отменили свыше 130 рейсов, следует из данных "Яндекс. Расписания". По данным Baza, В Домодедово и Внуково был объявлен план "Ковер", который вводят при обнаружении "нежелательных" летающих объектов. Утром все ограничения на полеты были сняты.

Над Брянской областью российские силы ПВО уничтожили украинский "беспилотник самолетного типа" около 10.00 мск, затем еще один - около полудня 31 августа, сообщило Минобороны РФ. Информация о возможной цели атаки беспилотника в сводке не указана. Вечером российское ведомство написало, что около 20.00 над тем же регионом уничтожен еще один БПЛА.

Помощь Украине обсуждалась на встрече в Толедо

В испанском Толедо прошла неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) одобрила выделение Украине нового пакета помощи от ЕС в размере 20 млрд евро. "Таким образом европейцы инвестируют в мир", - указала она. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, речь идет о создании фонда, из которого Киев будет ежегодно получать по 5 млрд евро на программы вооружения и обучения в период с 2024 по 2027 годы. Этот фонд не будет частью бюджета ЕС, из которого запрещается финансировать военные проекты. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала государства Евросоюза внести в бюджет ЕС дополнительные 50 млрд евро, чтобы профинансировать экономическую помощь Украине.

Всемирный банк сообщил о выделении помощи более 100 тысячам семей в Украине на проведение срочного ремонта жилья, поврежденного в результате российского вторжения. Проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)" позволит владельцам домов провести мелкий ремонт, например, заменить разбитые окна или отремонтировать поврежденную крышу. Средства также будут предоставляться владельцам жилья в многоквартирных домах, получивших умеренные повреждения и не нуждающихся в капитальном ремонте. На эти цели выделено 232 млн долларов. Ожидается, что эта сумма позволит возместить расходы на ремонт жильцам 98 000 отдельных домов и 8000 квартир в 160 многоэтажных жилых домах в пяти регионах Украины.

Зеленский готов баллотироваться на второй срок

Владимир Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах. "В 2024 году, если продолжится война и если выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну. Я думаю, что мировая демократия поддержит нас", - отметил он в интервью португальскому телеканалу RTP. При этом украинский президент напомнил о невозможности проводить выборы при военном положении в соответствии с украинским законодательством, но допустил изменения закона. Одновременно он указал на проведение выборов полностью на территории Украины и необходимость обеспечить возможность голосования украинцам, находящимся за рубежом. "Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно", - сообщил глава украинского государства.

По данным издания The Moscow Times, Россия вывела с двух Курильских островов располагавшиеся там ракетные комплексы. Участившиеся атаки украинских беспилотников на объекты внутри РФ могут заставить Москву перебрасывать средства ПВО из других регионов для защиты объектов в приграничных областях, пишет издание со ссылкой на данные спутниковых снимков и анализ экспертов. В 2020 году РФ разместила на островах Итуруп и Кунашир, которые Токио считает японскими, ракетные комплексы С-300В4 - у залива Касатка на Итурупе и около Южно-Курильска на Кунашире. На снимках от сентября 2022 года видны транспортно-пусковые установки с ракетами, радарами и другим оборудованием, сейчас их там нет, передает японская газета The Mainichi со ссылкой на данные преподавателя Токийского университета Ю Коидзуми. По его мнению, комплексы могли быть перемещены на запад РФ для применения в войне против Украины.

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