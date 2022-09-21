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Совет Федерации одобрил законопроект о мобилизации и военном времениФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

СФ одобрил законопроект о "мобилизации" и "военном времени"

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Вслед за Госдумой члены верней палаты российского парламента поддержали поправки, ужесточающие наказания за дезертирство, мародерство и сдачу в плен, а также за отказ от участия в боевых действиях.

https://www.dw.com/ru/sovet-federacii-odobril-zakonoproekt-o-mobilizacii-i-voennom-vremeni/a-63193144

Верхняя палата российского парламента одобрила законопроект, вводящий в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". В среду, 21 сентября, члены Совета Федерации поддержали документ, ужесточающий наказание за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.

Накануне законопроект был рассмотрен Госдумой и принят во втором, а затем - в третьем чтении. Ко второму чтению в законопроект внесли ряд новых статей УК. Речь идет, в частности, о "Добровольной сдаче в плен" (статья 352.1) и "Мародерстве" (статья 356.1). "За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство - вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63)", - заявил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Многолетние наказания за отказ от участия в боевых действиях

Кроме того, документ ужесточает наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК), оно составит до 10 лет колонии. "За отказниками тоже пришли. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет", - пишет далее правозащитник.

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками, следует из внесенных в Госдуму поправок, указывает РИА "Новости". Сообщается также о нескольких статьях о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.

Между тем 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Он пообещал, что призыву будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходил службу в армии и имеет определенные военно-учетные специальности. При этом в опубликованном указе нет упоминания критериев и принципов мобилизации, а также разъяснений ее "частичного" характера. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. На Западе связали это решение с провалом ВС РФ в войне против Украины.

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